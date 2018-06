Adele po triumfu na Grammy: Dám si pět let pauzu, chci se vdát

"Vypadnu z toho na čtyři nebo pět let. Když pořád pracuji, mé vztahy se hroutí. Takže teď budu mít konečně dost času psát radostné písně a být zamilovaná a šťastná," cituje list Daily Mail Adele.

"A potom nevím, co budu dělat. Vdám se, budu mít nějaké děti. Budu pěstovat zeleninu," řekla. Nevypadá to ale, že by Adele chtěla v nejlepším praštit se zpíváním. Jen už nebude její prioritou jako dosud. Tou bude teď láska.

Třiadvacetiletá zpěvačka o sobě prohlašuje, že je dobrou partnerkou, protože ráda vaří, vtipkuje a užívá si sex.

"Má špatná vlastnost je, že miluji drama. Velmi rychle vybuchnu. Ne že bych snad měla bipolární poruchu, ale hrozně rychle přejdu od "miluji tě" k "vypadni". A nikdy si nechci o tom promluvit. Dávám partnerům lekci mlčení. Ale jinak mám dobré vlastnosti: jsem pozorná, pro svého muže udělám cokoli, jsem dobrá kuchařka, je se mnou zábava a pořád chci sex, což moc dívek nechce," svěřila Adele americké edici magazínu Vogue.

Její partner je na ni hrdý, ale pokud už nebude zpěvačkou, bude mu to prý jedno.

"Je úžasný. Je na mě pyšný, ale je mu jedno, co dělám nebo co si o mě lidé myslí. Stará se o mě. Nevím, jak bych se zotavila po operaci, kdybych ho neměla," řekla Adele (více o operaci hlasivek čtěte zde).