VIDEO: Adele se ukázala bez make-upu a omluvila se za zrušení koncertu

Adele měla vystoupit ve městě Phoenix v Arizoně, ale kvůli hlasové indispozici byl koncert zrušen. Fanouškům se omluvila a slíbila, že jim to vynahradí, show přesune na jiný termín a pořádně to roztočí.

„Moc se omlouvám, ale nezvládnu další koncert, který tu byl naplánovaný. Několik dní zápasím s chřipkou. První koncert tady jsem si vážně užila, ale už to nejde. Zkoušela jsem to nějak překonat, ale jak slyšíte, moc to nepomohlo,“ sdělila Adele ve videu.

Má obavy z toho, že kdyby v tomto stavu vystoupila, přišla by o hlas úplně a tím by ohrozila i další vystoupení, která ji v průběhu následujících týdnů čekají. Potřebuje se teď dát do pořádku a vypotit chřipku v posteli.

„Kdybych absolvovala svou druhou show, tak by to nebylo asi moc dobré. Moc se omlouvám všem, kteří doufali, že koncert bude. Nepatřím k těm, kteří jen tak ruší koncerty,“ pokračovala.

Po prvním arizonském vystoupení se snažila z nemoci vypotit a poctivě ležela v posteli a pokoušela se i o zpěv, nebylo jí to ale moc platné. „Zkoušela jsem to překonat a zpívat, celé dopoledne to rozezpívat. Ale nešlo to. Vím, že mnozí vás jsou zklamaní a přiletěli jen kvůli koncertu. Je to ta poslední věc, kterou bych chtěla udělat. Teď se ale musím postarat sama o sebe, protože mě čeká spousta dalších koncertů. Slibuji, že koncert přeložím a pořádně to tu rozjedu,“ dodala.