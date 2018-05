Fascinovala mě velkým nosem, prozradil Richard Müller o Adele Vinczeové

„U mě to je specifické. Před dvaceti lety jsem šel po jednom menším náměstí v Bratislavě. Tam přenosový televizní vůz. Na třetím schůdku stála neuvěřitelně štíhlá osoba, která mě fascinovala velkým nosem. Nevím, jestli to takto můžu říct, ale mně se strašně líbí ženy, které mají velký nos. A velká prsa. Tak ty neměla, ale vůbec to nebylo důležité, protože to přišlo jako blesk z čistého nebe. Chlapi asi znají takovou tu situaci, kdy vidí nějakou ženu a nemůžou se ani nadechnout,“ prozradil Richard Müller.

„Bylo mi nějakých šestnáct. Nepamatuji si, že jsem stála na třetím schůdku, ale je fakt, že jsem dělala redaktorku ranního vysílání televize. Že tam někde byl už tehdy velmi známý Richard Müller a měl nějaký záblesk, to se ke mně nedoneslo. Pak jsme se potkávali při různých událostech,“ zavzpomínala Adela Vinczeová.

I když zpěvák mluvil o blesku z čistého nebe, nic mezi nimi nebylo. Dlouho se potkávali v komerčním rádiu, kde Adela (ještě Banášová) pracovala. Pro Müllera to prý vždy byla velká radost, když tam mohl přijít. Moderátorka přiznala, že mají se zpěvákem zvláštní vztah.

„Vzhlížela jsem k němu, protože k Richardovi musejí všichni vzhlížet, není jiná možnost. Ale stejné to u mě bylo i vnitřně. Kdykoliv jsme se potkali, bylo to milé. Náš vztah je zvláštní. Přestože za sebou nemáme společné večírky, chaty a dovolené a ani nechodíme na pivo, tak se mi s Richardem rozmlouvá lépe než s některými kamarády, se kterými mám pravidelný kontakt,“ řekla.

„Je to zvláštní, zajímavý vztah, protože čím déle Adelku znám, tím víc si uvědomuju, že mě stále umí překvapovat svými myšlenkami a nápady,“ dodal zpěvák.