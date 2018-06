Adéla Gondíková se vdala a čeká dítě

"Mně to vydrželo 37 let," přiznal se Ondřejův dědeček Otakar Brousek. Poté, co ovdověl, se podruhé oženil a zřejmě si dobře vybral. V zásobě měl i jednoduchý recept na spokojený vztah. Manželství je podle něj jako kytička. "A musí se pěstovat. Když se o ni člověk přestane starat, tak ta kytička začne vadnout," řekl a dodal, že tohle nesmí člověk nikdy dopustit. Novomanželům ze srdce přeje, aby kytičku svého manželství pěstovali.

Zdraví a štěstí popřál novomanželům i zpěvák skupiny Monkey Bussines Roman Holý. O devětadvacetileté Adéle a o osm let mladším Ondřejovi si myslí, že jsou ty správné dvě půlky jablka, které se tak dlouho hledaly, až se našly. "Jsou prostě úžasní. Myslím si, že jsou k sobě předurčení," řekl o svém kamarádovi z kapely a jeho partnerce Holý, který Brouskovi jeho velký životní krok také odsvědčil.

Adéle šla za svědkyni její kamarádka a kolegyně z divadla Pavla Rychlá-Vojáčková. Prvnímu manželskému polibku nakonec nepřihlížel otec ženicha, který si užívá dovolené v Řecku. "Já jsem také nebyl synovi na svatbě, tak se aspoň udrží tradice," řekl s úsměvem nejstarší Brousek.

Gondíkovský rodinný klan nejviditelněji reprezentoval bratr nevěsty Dalibor. Před obřadem obveseloval hosty s videokamerou a po obřadu se pokoušel zkrotit svého malého syna Teodora, kterému už se nechtělo přihlížet veselce z kočárku.

Ondřej Brousek bude prý podle Dalibora Gondíka skvělým švagrem. Už dnes mu z legrace přezdívá "čertův švagr". Dalibor si prý s Ondřejem rozumí především v kuchyni. Rodinné návštěvy tráví pánové v kuchyni a klohní a krájí a smaží a pečou. "Naposledy jsme uklohnili zapékané jehněčí medailonky s holandským sýrem," zasnil se na chvíli bratr nevěsty. Ten také prozradil, že svatební oběd bude klasický - polévka s játrovými knedlíčky a svíčková.

Nejstarší z generace Brousků také přiznal, že bude brzy pradědečkem. "Není to na ní vidět, ale je to tak. Kde to ta holka schovává, to nevím," se spikleneckým úsměvem řekl o jiném stavu nevěsty osmasedmdesátiletý herec. Adéla, která si i po svatbě nechává své jméno a jen ho doplní pomlčkou s příjmením svého muže, ale o svých soukromých věcech odmítla mluvit.