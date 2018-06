Adéla Gondíková pokousala celou školku

"Takhle to vyprávěla maminka - jednou si přišla pro to své tiché dítě, šedivou myšku, která byla stále hodná, a ukázali jí celou školku pokousaných dětí. Měly hrozně obrovský modřiny, ale úplně všude. Máma se na mě mlčky koukala jako na neviňátko a já jsem se tvářila, že o ničem nevím," zasmála se Gondíková. "Možná mám nějaký schizofrenní zkraty," podotkla.

Dvojka z chování jí prý ve škole - ani za neomluvené hodiny - nikdy nehrozila. "Táta mi jednou řekl, že pětky mít můžu, ale neomluvené hodiny že nesnese. Tak jsem si z těchhle jeho slov vzala příklad. Několikrát se pak stalo, že jsem školu vynechala a měla jsem to posichrované u doktora. A to tak, že jsem k němu doopravdy přišla s nějakou vymyšlenou nemocí," prozradila Adéla.

V předpubertálním věku se s bráchou Daliborem Gondíkem navzájem mlátili jako všechny děti. "Dalibor ale potom odešel studovat do Prahy a já jsem z toho měla abstinenční příznaky," pousmála se moderátorka.

"Ideální partner je takový, který mě bude mít rád," míní Adéla. Chlap ji zaujme svým humorem a vzhledem. Na přímou otázku, zda by si vzala za manžela svého bráchu Dalibora, kdyby nebyli rodina, odvětila pohotově: "Jo, jeho bych si za muže vzala. Fakt. Zná mě, ví, co nesnáším a co mám ráda."