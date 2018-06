Plavky v muzikálu byly podpásovka, přiznala Adéla Gondíková

„S mou postavou to není tak, jak si myslíte. Vidíte optický klam díky usazení v hledišti,“ chtěla vysvětlit Gondíková hned na úvod, jak to dělá, že je štíhlá jako proutek. Postavu modelky ostatně předvedla hned několikrát v odvážných modelech.

„O kostýmu mi ani nemluvte. Původně jsem měla mít černé plavky s nohavičkami, spodním prádlem a ručníkem kolem pasu. Nakonec když mi přinesli modré šaty s průhledným šátečkem, byla jsem z toho dost vedle. Prostě podpásovka,“ řekla po vystoupení v muzikálu, v němž se v roli Tanyi objevila poprvé.

„Pan režisér mi řekl, že musím hrát pro lidi, ať se baví. Lístek do divadla prý není levný, tak ať z představení taky něco mají,“ zavtipkovala Gondíková.

„Byla jsem nervózní, hrozně! Dokonce jsem na začátku taky upadla. Naštěstí má role si může dovolit hodně improvizovat, tak si mého pádu vlastně vůbec nikdo nevšiml, což je dobře,“ prozradila.

Na pódiu se setkala se svým životním partnerem Jiřím Langmajerem. Diváci jim prý lehké zaškobrtnutí ve zpěvu prominuli.

„S Jirkou se na pódiu vlastně potkáme až na konci představení při svatbě a děkovačce. Je to sice tak na třicet metrů, ale i tak je mi to příjemné, že tam je. Jinak my si užijeme společného vystoupení v divadle Palace, kde máme dvě komedie. A teď zkoušíme další, kde budeme jen my dva a to je v divadle v Rytířský,“ dodala Gondíková.