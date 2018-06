Adéla Gondíková má dceru Nelly

Nelly je prvním dítětem populárního páru tmavooké bavičky a nejmladšího z hereckého rodu Brousků.

Holčička se narodila po dvacáté hodině, váží 3,3 kilogramu a měří 48 centimetrů.

"Ondřej mi hned z porodního sálu volal a byl naprosto nadšený," prozradil iDNES pyšný dědeček Otakar Brousek mladší. Vnučku ještě neviděl, ale uřčitě prý budou velké oslavy.

Miminko si manželé Adéla Gondíková a Ondřej Brousek moc přáli. "Proto jsme se brali," tvrdili se smíchem.

Co to bude, do poslední chvíle nechtěli vědět. Jedenatřicetiletá Adéla si prý přála kluka, o osm let mladší Ondřej holčičku. "Ale v podstatě na tom nezáleží, hlavně aby bylo dítě zdravé," prozradila před časem populární moderátorka, která se pro jméno rozhodla až těsně před porodem.

V rodině Gondíkových už jedno dítě je - tříletý Theodor, syn Adélina bratra Dalibora. Ten prý konečně bude hodným strýcem Dádou a bude moci sestře oplatit hlídání.

Valentovi mají Amélii

Valentovi mají Amélii

Letos to vypadá, že se moderátorky a herečky rozhodly, že půjdou příkladem, aby český národ nevymřel. Včera porodila i Elen Černá, manželka olympijského vítěze Aleše Valenty. Holčičku pojmenovali Amélie. Do konce roku se narodí děti dalším šesti populárním Češkám.