Adéla Gondíková: Muže bych přes seznamku asi nehledala

V poslední době se s Jiřím Langmajerem potkáváte nejen doma, ale hodně i pracovně.

Je pravda, že se často scházíme na divadelních prknech. V Divadle v Rytířské hrajeme hru Ani za milion, v Divadle Palace hru Manželský poker a Jo, není to jednoduché nebo v Kongresovém centru v muzikále Mamma Mia!. Co se týče filmu, v loňském roce jsem byla oslovena na natáčení filmu Seznamka, kde hraji Jirkovi manželku.

Film se natáčel i na Kanárských ostrovech. Využili jste to i na odpočinek?

Spíše to pro nás bylo velmi příjemné zpestření natáčení, na výlety a odpočinek čas opravdu nebyl. Přestože máme oba hlavní roli, měli jsme jen jeden společný natáčecí den. Jak to tak bývá v komediích, manžel se manželce moc nevěnuje a je to velmi pěkně zapletený příběh. K vidění by měl být někdy v červnu.



Vy jste si ale ve filmu společně nezahráli poprvé.

Přesně tak, setkali jsme se už v roce 2010 ve filmu Doktor od jezera hrochů. Opět jsme hráli manžele a měli společně jen ten jeden natáčecí den. Pracovně je tedy pro nás lepší určitě to divadlo. V některých představeních jsme na scéně pořád.

Jste i za ty roky trémistka?

Určitě. Pořád. Jak na natáčení, tak i v divadle. Při filmování stoprocentně, protože tam zatím nejsem jako ryba ve vodě. V divadle mám trému taky, i když mám představení nastudované. Já jsem vlastně nervózní pořád.

Název filmu je odvozen od seznamovací kanceláře, kterou vlastní hlavní hrdina. Jak jste na tom vy s tímto způsobem seznamování. A vůbec, máte ráda sociální sítě?

Příznivcem sociálních sítí opravdu nejsem. Pokud na vás někde vykoukne profil Adély Gondíkové, tak to já nejsem. Ani muže bych přes seznamku asi nehledala. Mám ale mnoho přátel, kteří se tímto způsobem seznámili a někteří se i vzali. Tudíž proti tomu určitě nic nemám.

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková

Láska prochází žaludkem, vaříte si vzájemně s partnerem?

To ne. S vařením je to u nás asi jako všude. Ale peču, i když nemám moc velkou fantazii. Když má přijít návštěva a je potřeba upéct buchtu, mám čtyři recepty, které jedu dokola. Jsou skvělé, takže nemám potřebu se učit další.

Svátky se často projeví na postavě, ale vy s tím problém nemáte.

To byste koukala. Nepatřím k ženám, které mají štíhlou postavu od přírody. Určitě je to pohyb a taky si hlídám, co jím. Mám však štěstí, že mě na sladké moc neužije. Když už si dám něco sladkého, spíš jen uždibuji a pak si odepřu normální jídlo.

Chodíte do fitka, nebo si raději zacvičíte doma?

Spíš je to to fitko. Je pravda, že bych měla chodit častěji, ale jsem ráda, když se protáhnu alespoň jednou týdně. Černé svědomí však mít nemusím. Díky divadlu mám celkem pohybu dost. Doma mám se cvičením vždy hodně plánů, ale nakonec místo hopsání u televize vezmu hadr a vytřu podlahu.

Dalibor Gondík a Adéla Gondíková

Hodně času v práci trávíte nejen s partnerem, ale i s bratrem Daliborem. Co vzájemná ponorka?

Budete se divit, ale my se vzájemně máme moc rádi. Rodina by měla držet při sobě, což u nás platí. Asi to někde nefunguje, ale u nás se ta vzájemná láska k rodině skutečně dědí.