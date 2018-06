Adéla Gondíková se přiznala: Nikdy jsem po nikom nešílela

Jaký vztah máte k hudbě?

Já mám k hudbě kladný vztah odjakživa. Celkově si to bez hudby vůbec nedovedu představit. Ale to asi každý. Od mládí jsem poslouchala všechno. Táta nás ovlivňoval Voskovcem a Werichem. To nás samozřejmě nikdy moc nebavilo, my měli své Depešáky a různé jiné kapely.

Měla jste někdy období, že byste někoho bláznivě milovala? Nemusel to být ani hudebník, ale třeba herec.

Já nikdy takovéhle modly neměla, že bych úplně šílela, psala jim dopisy, toužila se s nimi někde sejít nebo mít od nich podpis. To nikdy. Samozřejmě mám spoustu herců, které obdivuji. Jsou to američtí herci, takže mi to přijde nereálné potkat je třeba na Karlově mostě, kde jsem sama nebyla 25 let. Na ty Depešáky jsem si vzpomněla hlavně proto, že byli v Čechách. U nich jsem to měla, ale jen jsme sbírali desky, trička a podobně.

Show Tvoje tvář má známý hlas vás v povědomí lidí posunula zase dál. Vnímáte to tak, pomohla vám v popularitě?

Teď možná lidé říkají: „Jé, my jsme vám fandili!“ Ale jinak je to pořád stejné. Neměla jsem nikdy žádný velký propad, ani nikdy nebudu jako Karel Gott, že bych šla po ulici a lidi se klátili. To se neděje, protože mě ani nepoznají, což se nedivím.

Budete se chtít ke zpívání v nějaké podobné formě ještě vracet?

Je pravda, že na spoustě akcí, které člověk moderuje, si teď o to možná někdo řekne. Volají mi lidi a říkají: „Jé, chci Tarkana!“ Nemusím být ani převlečená, zpívám jako chlap a oni jsou nadšení. To je fajn.

Duo Kamélie v show Tvoje tvář má známý hlas 3 Darinka Rolincová a Karel Gott Adéla Gondíková jako Tarkan

Co na to doma říkala dcera? Nebála se vás, když vás v televizi viděla jako chlapa na velbloudovi?

Ne, ona už je velká, už je jí 12. Naopak mě hrozně podporovala, všechno to uměla dřív než já. My se trápili s texty a ona to všechno hned uměla a hrozně ji to celé bavilo. Byla úžasná, celou dobu mi držela palce. Jirka byl také statečný, že to všechno přežil, protože to samozřejmě zasahuje do celého chodu rodiny.

Šla byste do podobné show znovu?



Určitě. Myslím, že kdybych si chvilku odpočinula, tak bych si třeba za rok prubla zas něco takového. Mně by to nevadilo, protože to bylo hrozně obohacující a my měli štěstí na krásný výběr lidí, které Simona Matásková s celým týmem dala dohromady. Pro mě je to druhá rodina, kde si všichni píšeme, komunikujeme, víme, kde jsme a co děláme. To je hrozně přínosné.