Z Banášové bude Vinczeová. Moderátorka si vzala o 10 let mladšího muže

Fotografové dvojici vyfotili v pátek na zámečku, kde se v sobotu konala hostina pro asi stovku hostí. Oba už měli na rukou snubní prsteny.

Moderátorka ještě před svatbou prozradila, že si vezme manželovo příjmení. „Vinczeová mi připadá přirozené, je to pocitová věc. Podpis s novým příjmením zatím nenacvičuji, ještě jsem to nezkoušela. Ale už tento týden použiji jméno Vinczeová, když ve střižně Slovenského rozhlasu po sestřihu nahraji odhlášení, protože vysílat se to bude až po svatbě,“ řekla moderátorka magazínu Šarm.

Přestože si Banášová své soukromí většinou střeží, o čemž vypovídá i prosba, aby hosté na sociálních sítích nezveřejňovali fotky ze svatby, s výběrem svatebních šatů se pochlubila. Ušila je návrhářka Michaela Ľuptáková, která moderátorku často obléká také v pořadu Chart Show.

„Miška mi šije často šaty do televize. Má mě v oku. Šaty budou jemnější, luční a takové, abych si k nim nemusela dávat podpatky. Budou bílé, podšívka bude tělová. Nejradši bych byla, kdybych se nemusela převlékat, ale po půlnoci se asi půjdu převléct. Uvidím,“ řekla moderátorka pro Čas.sk pár dnů před svatbou.

Banášová a Vincze se zasnoubili letos na Valentýna před televizními kamerami. Moderátor svoji přítelkyni překvapil, ale nakonec souhlasila (psali jsme zde).

Adela Banášová patří mezi nejlepší slovenské moderátorky. U nás získala popularitu díky moderování Česko-Slovenské SuperStar v roce 2009, o rok později byla porotkyní česko-slovenské televizní show Talentmania. Moderovala předávání cen Anděl. Ve Slovenském národním divadle má vlastní pořad Trochu inak.