Práce se nesmí stát jediným smyslem života, říká Adela Banášová

„Měla jsem štěstí, že jsem se dostala v životě ke krásným a velkým projektům, díky kterým se mi rozjela kariéra,“ říká Banášová, která moderovala snad všechny významné akce na Slovensku i v Čechách.

Moderátorka prý nedělá velké rozdíly v tom, jestli moderuje doma nebo v zahraničí. „Doma mě asi lidé víc znají, v Čechách cítím větší trému a respekt. Každopádně je to vždy příjemná změna,“ pochvaluje si.

Momentálně však v práci trochu zvolnila. Jak sama říká, dvě třetiny nabídek přijme, třetinu odmítne, a to především z časových důvodů. Baví ji ale například talk show, do níž si neváhá pozvat farmáře či stoletou babičku, která udělá provaz a chodí každý den do posilovny. „Show Trochu inak v bratislavském Národním divadle je jednou do měsíce. Přenáší to Slovenská televize a hosté jsou z různých odvětví a nemusí být slavní,“ popisuje moderátorka.

Práce ale prý není vše a je důležité využít čas i pro sebe. „Práce se nesmí stát jediným smyslem života. Je třeba umět vypnout. Ráda si jdu zacvičit nebo jen tak projít do lesa vyčistit si hlavu,“ přiznala Banášová, která vydala knihu pohádek a sama si ji ilustrovala.

„Napsala jsem ji asi před dvanácti lety pro mámu. Poprosila mě, abych pro ni něco vytvořila. Je to o třech Brynzovnících, postavičkách z brynzy, kteří zažívají různé příhody,“ říká moderátorka, která po své mamince keramičce zdědila talent na kreslení.

Adela Banášová

Adela Banášová před třemi lety prodělala potrat. Nyní se s tanečníkem Petrem Modrovským opět snaží o založení rodiny. „Důležité je být v pohodě nejen fyzicky, ale i psychicky. Byli bychom rádi, kdyby nám to s dítětem vyšlo,“ přiznává Banášová.

Pro vlastní pohodu i kvůli práci se o sebe snaží poctivě starat. „Byt fit je dobré nejen pro mou práci, ale hlavně pro mě. Abych držela pohromadě a nebyla povolená, na to mám trenéra ve fitku. Být hubená totiž neznamená nic automatického, je to velká dřina,“ uvádí.

Blondýnka je i zastánkyní zdravé stravy, proto její jídelníček má důležitá omezení, která se však v dobrém slova smyslu odrazí na zdraví. „Zkuste vynechat nadměrný přísun cukru, mléčných výrobků a lepku, uvidíte, že budete nejen štíhlá, ale i mnohem zdravější,“ dodala.