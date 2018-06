Banášová je po dvou letech sama, rozešla se s tanečníkem Modrovským

"Rozešli jsme se před třemi týdny, ale v dobrém," řekl deníku Plus JEDEN DEŇ tanečník. Přitom zdůraznil, že za koncem vztahu nestojí žádná třetí osoba.

Podle zdroje deníku ukončil vztah právě Modrovský a objevily se spekulace, že za to mohla hlavně touha třicetileté Banášové po svatbě a dětech, na což prý sedmadvacetiletý tanečník nebyl připravený.

Adela Banášová

Banášová už loni v rozhovoru pro Ona Dnes přiznala, že by děti chtěla. "Klidně bych mohla mít děti hned, ale moje individuální touha nestačí. Musela bych si být jistá, že je na to připravený i ten druhý, a to zatím nejsem, takže se nikam nehrnu," řekla moderátorka.

Předchozí vztahy Banášové ztroskotaly hlavně na mediálním tlaku. Její slávu neunesl ani mladší zpěvák Tomáš Bezdeda, s nímž se dala dohromady během slovenské SuperStar, kterou moderovala a v níž on byl jako soutěžící.

"Když dnes dělá partner podobnou práci jako já, může ho trápit, že jsem populárnější, že víc vydělávám. Ale to je jeho minus, když vnímá tohle jako hodnotu," řekla Banášová.