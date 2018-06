Adamovská chce rozvod, o Johnově nemanželské dceři nevěděla

"O celé věci jsem se dozvěděla od vás – od manžela den předtím, než to vyšlo. Není pravda, že o tom dávno vím. To je nestoudné. Nemanželské dítě svého muže bych nikdy nepodporovala a podávám žádost o rozvod," řekla deníku Aha! Adamovská. - čtěte Nechci se mstít, zůstaneme přáteli, říká Zlata Adamovská

"Není mi vůbec dobře. Bože. Mně... (dlouhá pauza) Sedm let tam dojíždí a já o tom nic nevím. Připadám si jak blázen," pokračovala herečka, která neskryla, že je z celé události doslova otřesena. "Je to opravdu výjimečný talent, to jo. Žít dva životy. Je to neuvěřitelné, to dokáže málokdo," komentuje fakt, že nemanželské dceři jejího muže je již sedm let. - čtěte Radek John zplodil nemanželskou dceru, je jí už 7 let

Radek John s autosedačkou, kterou vyndal z nabouraného auta.

Paradoxní je, že si osud v celé věci zahrál víc než banálním způsobem. Na stopu Johnovy nemanželské dcery přišel deník Aha! poté, co sledoval Radka Johna při jeho úterní nehodě. John si následně zavolal o náhradní vůz, do něhož začal dávat i dětskou sedačku. Redaktorům bylo divné, že jí má, neboť jeho oficiálním dětem je již 22 (dcera Bára) a 15 let (syn Petr).

Samotný John tvrdí, že celou záležitost tajil i proto, aby nestrádala jeho rodina, a především výchova dospívajících dětí. "Kdyby se dozvěděla (Zlata Adamovská - pozn. red.) o nemanželském dítěti, tak by se jí to nelíbilo velmi dramaticky. Chtěl jsem být se svými dětmi Petrem a Bárou a chtěl je vychovávat, takže jsem se jí nepřiznal. Řekl jsem jí to teď, až když jsem se rozhodl věci zveřejnit. Skončil tím tlak, který jsem měl v hlavě sedm let," řekl listu.

Dalším důvodem, proč se John rozhodl vše zveřejnit, je jeho politická kariéra. "Než jsem s politikou začal, snažil jsem se chránit děti a svou ženu před skandálem. A mrzí mě, že je teď Zlata vystavena tlaku bulváru. Který si navíc ještě vymýšlí takové věci, že Zlata údajně zuří, je zhroucená a chce se mi prý i pomstít," řekl John agentuře Korzo.

O problémech v manželství jednoho z nejdéle trvajícího soužití veřejně známého páru se mluví od loňska. Tehdejší informace o rozvodu ale v prohlášení pro iDNES.cz popřeli. Oba jen naznačili, že je jejich vztah volnější. "Zamlada jsem měl bohémská období. A před rokem, kdy se začalo spekulovat o věcech kolem nás, jsem říkal, že máme otevřený vztah. Je to realita, žije tak spousta lidí, akorát to neříkají. Od začátku jsem předesílal, že nikdo nikoho nevlastní a každý je zodpovědný za to, co dělá. Zlata si nemyslela, že ten vztah je tak strašně volný, jak jsem jí teď musel přiznat, že je," dodal Radek John pro Aha!.