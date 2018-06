Adamovská a John: rozvod? Pár mlčí, ostatní krčí rameny

"Radek se mi se svým soukromým životem nesvěřuje. Odletěli do Jihoafrické republiky a nepředpokládám, že by se tam jeli rozvádět," řekl iDNES.cz Josef Klíma, Johnův kolega z pořadu Na vlastní oči. "Takové věci nesleduji a ani mě jeho osobní život nezajímá, v práci řešíme jen pracovní věci," dodal.

Herec Petr Štěpánek, který se s Adamovskou potkává při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě, také o ničem neví. "Jsem na jižní Moravě a dozvěděl jsem se to také z novin. Tam se o tom mluví, my kolegové ne. To je každého soukromá věc," uvedl pro iDNES.cz seriálový doktor Eduard Valšík.

Redakce iDNES.cz se už během středy snažila pár zkontaktovat. Přestože jim SMS na mobil dorazily, odpověď nepřišla žádná.

Syn: Snad je to kec

Zpráva o údajném rozvodu zaskočila i syna známého páru. "Četl jsem to a slyšel o tom ve škole. Doma se o tom naši nebavili. Myslím a doufám, že je to kec," řekl prý deníku Aha! čtrnáctiletý Petr, který v neděli za svou matku přebíral první místo v anketě Anno v kategorii Žena roku.



Syn Zlaty Adamovské a Radka Johna - předávání cen Anno 2008 (8. února 2009)

Adamovská a John se naposledy ukázali na veřejnosti 4. února ve speciálním vydání Snídaně s Novou. Tehdy dorazili podle naší reportérky spolu, budovu televize ale opouštěli každý zvlášť.

Podle spekulací může za rozpad více než dvacetiletého manželství oboustranná nevěra. Té se přitom John v minulosti už jednou dopustil. "Lehké období to nebylo, ale velké drama taky ne. Řekli jsme si, že spolu chceme zůstat - a zůstali jsme," uvedla Adamovská v jednom z rozhovorů pro MF DNES. - čtěte Umím být i pěkná fúrie, říká Zlata Adamovská