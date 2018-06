Adamovská a John popřeli rozvod. Za hyenami jsme nemuseli do Afriky, říkají

Adamovská a John tak rozvod rezolutně popřeli. "Žádost o rozvod nikdo z nás nepodal. Pokud se v budoucnu pro rozvod rozhodneme, tak jen z toho důvodu, abychom i formálně potvrdili svobodu, kterou jsme si dali už před lety, protože svoboda je krásná. Posledním novinovým spekulacím o tom, že jsme se na cestě po Africe usmířili, se musíme už jen smát. Nebylo proč se usmiřovat, když jsme se nepohádali," uvedli.

exkluzivně Celé tiskové prohlášení Radka Johna a Zlaty Adamovské si přečtěte zde

Manželé mají bulváru za zlé především to, že si pro dobu jejich "grilování" vybral právě chvíli, kdy nejsou v České republice. Tato skutečnost totiž způsobila, že noviny vylekaly nejen jejich známé a kolegy, ale především vlastní děti. "Ničím se neprovinily a neměly by být do smyšlených skandálních článků o našem soukromí uměle vsazovány," brání se manželé.



Radek John a Zlata Adamovská na dovolené v africké divočině

"Bulvární útoky na děti, které si to nezaslouží, mohou způsobit vážná traumata a slušný stát by měl dokázat děti před nimi ochránit, když už etika bulvárních novinářů, jak právě dokazují, neexistuje," dodávají.

Zlata Adamovská a Radek John sdílí společnou domácnost již déle než dvacet let a vychovávají dvě děti, dceru Barboru a syna Petra. V minulosti jistou manželskou krizi sice řešili, ale ustáli ji. "Lehké období to nebylo, ale velké drama taky ne. Řekli jsme si, že spolu chceme zůstat - a zůstali jsme," uvedla před necelými třemi lety Adamovská v jednom z rozhovorů pro MF DNES.