Adámková: Za čtečku se nepokládám

Třicetiletá moderátorka s havraními vlasy a mírami manekýny zaměstnavatele měnit nemusela. Divákům Novy přinášela už pět let před tím zprávy o počasí.

Co ale musela kvůli nové roli obětovat, byly vlasy. Délku do půli zad nahradil serióznější sestřih po ramena. "Se zkrácením přišlo vedení televize a první pramen stříhal sám pan ředitel Železný," vzpomíná nová moderátorka zpráv.

Do konkurzu na moderátorku ji pozval sám šéf zpravodajství Pavel Zuna. "První ohlasy okolí jsou kladné," pochvaluje si Adámková. "Napoprvé jsem měla strašnou trému. Neměli jsme nic vyzkoušené. O některých chybách vím a vynasnažím se je napravit."

Jako čtečka zpráv si nová moderátorka Novy rozhodně nepřipadá. "Na přípravě zpráv se samozřejmě podílím. Na pracovišti už jsem od dvou hodin, kdy začíná pracovní porada a potom se ještě setkávám s redaktory a poté se zprávy upravují. Odmoderování televizních novin je až ta poslední fáze," vidí svou kariéru moderátorka.

Jana Adámková má tříletého syna Péťu. Ačkoliv Mirka Čejková odešla ze zpráv právě proto, aby měla víc času na rodinu, Jana věří, že zvládne obojí. "Je mi jasné, že dosavadní mimopracovní zájmy musím maximálně omezit, abych stihla nejen práci, ale především dítě. To pro mě bude vždycky na prvním místě."

S manželem fotografem Petrem Adámkem chtěli v budoucnu ještě jedno dítě. Nicméně se prý uvidí, jak bude svou novou práci zvládat. Zároveň se také nechce vzdát funkce ředitelky moderátorské školy D3.

Ideální míry modelky (90-61-90) nasměrovaly její dráhu už v deseti letech do modelingu. "Předváděla jsem v Paříži, Milánu, v Mnichově, vyhrála jsem v roce 1991 Miss Jihlava a Miss Českomoravské vrchoviny, vedla jsem také modelingovou agenturu," prozrazuje na sebe moderátorka původem právě z Českomoravské Vysočiny něco, co o ní neuvádí žádná oficiální oficiální sdělení televize Nova.

Teprve vítězství v konkurzu na Počasí v roce 1997 nasměrovalo její kariéru víc do oboru novinářského. Absolvovala na pedagické fakultě čtyři roky. V životopise uvádí, že ovládá čtyři jazyky. Od září chce začít studovat žurnalistiku.

Moderování zpráv potkalo Janu Adámkovou dřív, než výraznější novinářská praxe. Je jasné, že Jana se skoků do neznáma nebojí. A to doslova. Díky manželovi a kamarádům vyzkoušela totiž i paragliding. "Hodně jezdíme do Krkonoš. Když je hezky, skáčeme z letadla. Už jsem to zkusila pětkrát. Je to úžasný."

Charvátová nahradila Čejkovou

Kromě sehraného páru Lucie Borhyová a Rey Koranteng se jako třetí dvojice bude střídat Pavel Zuna a Pavla Charvátová na místě po Mirce Čejkové.

Ani jedna z nových moderátorek není na televizní obrazovce nováčkem.

Osmadvacetiletá Pavla Charvátová z Brna uváděla hudební pořad SOS televize Prima, Snídani s Novou a Dobré ráno. Naposledy připravovala kulturní týdeník České televize.

Jana Adámková

pochází z Českomoravské Vysočiny. V roce 1997 vyhrála v Nově konkurz na moderátorku Počasí. Vedle toho psala do časopisů a nyní je také ředitelkou moderátorské školy D3 pro začínající kolegy.

Dokončuje vysokou školu, ovládá angličtinu, němčinu, ruštinu, polštinu a učí se francouzsky.

V mládí dělala závodně gymnastiku. Baví jí adrenalinové sporty, oblíbila si paragliding. Ráda cestuje, hraje na klavír a čte hlavně literaturu faktu.

Je jí 30 let, je vdaná a má tříletého syna Petra. Manžel Petr Adámek je fotograf. Lenertová v Americe, Čejková v domácnosti

Jedna z nových moderátorek bude náhradou za Nicol Lenertovou, která v prosinci opustila Novu ze dne na den a záhadně zmizela. Nyní se ví, že je na Floridě. Nikdo kromě její rodiny však netuší, proč spolehlivá a milá dívka zvolila k odchodu přímo útěk.

Ve stejné době rezignovala na post moderátorky zpravodajství i Mirka Čejková, nejpopulárnější osobnost Novy.

"Chci se víc věnovat manželovi a třem dětem," zdůvodnila výpověď. Profesionálně však počkala, až si za ní televize najde novou tvář.

Čejková se veřejně s diváky i kolegy rozloučila ve čtvrtek 9. ledna na konci zpráv. "To jste se na to dneska vymódili,"usmívala se na kolegy Tittelbacha a Zunu.

Pavla Charvátová

není na obrazovce novickou a bere to televizemi křížem krážem. Poprvé se objevila v hudebním poradu SOS televize Prima. Poté moderovala Snídani s Novou a přála Dobré ráno v České televizi. Moderování časem vyměnila za reportáže pro Dobré ráno a podílela se na přípravě Kulturního týdeníku ČT. Osmadvacetiletá rodačka z Brna vystudovala bohemistiku a je čerstvě vdaná.

Oba moderátoři před ní stáli v černobíle pruhované košili a kravatě, v černém obleku a s obrovskou kyticí. Bylo v ní přesně 131 květů. Symbolizovaly počet relací, které spolu tento tým připravil.

Novu však Čejková neopouští. Na obrazovce se objeví ještě 25. ledna v přímém přenosu slavnostního vyhlášení výročních cen TV Nova ANNO. Do budoucna uvažuje o další spolupráci.

"Kdy a jaký pořad s Mirkou Čejkovou se začne vysílat, záleží na schválení konečné podoby nového pořadu a na jejích časových možnostech," upřesnil mluvčí televize Petr Kostka.