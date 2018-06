Adámková i Voldánová plánují návrat

Chtěla bych se vrátit někdy na podzim, tak do dvou měsíců. Zatím kolem toho ale neproběhlo žádné jednání," upřesnila moderátorka.

Kromě toho se musí u Adámků ještě organizačně připravit na to, že maminka odejde do práce. Což znamená hlavně zařídit hlídání. "Jedna z variant je, že bude hlídat manžel, protože rozhodně nechceme žádnou chůvu," dodala Adámková s tím, že nejspíš bude pracovat jen na částečný úvazek, aby se i nadále mohla co nejvíc věnovat miminku.

Třiatřicetiletá moderátorka zatím neví, jakou pozici jí v práci nabídnou; ráda by ale zůstala ve zpravodajství. V březnu místo ní začala hlavní zpravodajskou relaci moderovat Markéta Fialová.

"Kdybych řekla, že se mi po práci nestýská, tak bych lhala. Ale dítě maminku potřebuje. Sleduji své kolegy, co se děje. Za tu dobu, co jsem doma, se ale nestalo nic tak zásadního, že bych litovala, že v práci nejsem. Já spíš sleduji, jaké dělá miminko pokroky, co všechno se už naučilo," poznamenala.

Kromě Dannyho má už Adámková doma pětiletého syna Petra. Jak sama říká, na jednu stranu tak má s mateřstvím zkušenosti, na druhou je to ale teď, se dvěma dětmi, daleko víc běhání.

"Péťa nežárlí, spíš naopak, je na brášku pyšný a má ho rád. Oba totiž dostávají té rodičovské lásky stejně."

Návrat chystá i Voldánová

Návrat z mateřské chystá také moderátorka Událostí České televize Jolana Voldánová, které se 1. dubna narodila dcera Kateřina. Šestatřicetiletá Voldánová se má na obrazovku vrátit 1. října.

"Samozřejmě, že se už připravuji. Do práce budu chodit odpoledne a večer, takže o malou moc nepřijdu. Hlídat bude manžel," svěřila se Voldánová.