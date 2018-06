Adamec posílil Primu, režíruje nový seriál i Hádej, kdo jsem!

"Pan Adamec bude pro nás skutečně režírovat seriálovou novinku, netajíme se tím, že jsme rádi, že se mu námět líbil a naši nabídku přijal," řekla iDNES.cz mluvčí Primy Jana Kocová.

Není vyloučeno, že půjde o jakési znovuzrození Velmi křehkých vztahů, jejichž děj se v posledních řadách točil nejen kolem mezilidských vztahů, ale také se odehrával v lékařském prostředí, které by mělo dominovat i připravované novince.

Kromě toho se Adamec ujme i režírování divácky úspěšného pořadu Hádej, kdo jsem!, který měl do teď na starost Jan Sládek. "Nyní vymýšlíme, jak pořad trochu vylepšit, aby byl pro diváky ještě zajímavější," řekl iDNES.cz režisér, po jehož boku se objeví i scenárista, dramaturg a producent Ivan Rössler. "Dá se říct, že někdejší zvučná jména Novy míří na Primu," vtipkuje Adamec.

Důchod se nekoná

Pro režiséra představuje nový seriál vysvobození z tvůrčího zajetí, do kterého se dostal poté, co mu práci na chystaném pokračování legendární Sanitky vyfoukl Filip Renč.

Seriál Sanitka

"Je velmi obtížné o tom hovořit, protože by se z toho těžko dala vymazat trpkost a zklamání. Nikoliv kvůli tomu, co se stalo, ale jak k tomu došlo. Něco jiného je, když někoho vyhodíte ze zaměstnání, že mu pošlete esemesku, než když si s ním sednete a vyříkáte si to. Filip Renč vypustil informaci, že on by nikdy takovou sviňárnu neudělal. Udělal ji dva měsíce nato," řekl Adamec v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

V rozhovoru se Adamec také obával, že bude muset být "důchodcem", jelikož je bez práce. Skončil v pozici ředitele Miss ČR i coby režisér Pojišťovny štěstí, jejíž příběh se uzavřel.

"Mám dvě malé děti, kterým se s velikou radostí věnuju, protože jsem tři předešlé prošvihl kvůli chorobné touze po práci a po úspěchu. To už bych opakovat nechtěl, protože se mi to nikdy nevrátí. Otázka je, co bude za půl roku, když se nic nezmění. Já věřím, že to bude stejné jako před nástupem Novy. Tehdy byl televizní trh taky vyprázdněný. Věřím, že velmi záhy, až pomine krize, bude televize znovu zaplavená prací. A že tam bude dost práce i pro mě," doplnil Adamec.

Mluvčí Primy tvrdí, že nový seriál byl neměl být přímou konkurencí novácké Ordinace v růžové zahradě ani Zázraků života, které běží právě na Primě a které se rovněž odehrávají v lékařském prostředí.