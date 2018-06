Adamec na chvíli opustil Novu, rozjíždí konkurenční TV Barrandov

"Na Nově sice trávím 98 procent tvůrčího času, ale to neznamená, že nemůžu pracovat jinde. V tomhle směru nevidím žádný problém," řekl iDNES.cz už dříve Adamec, který se do podobného "střetu zájmů" dostal i poté, co se stal ředitelem soutěže Miss ČR, která se reálně může vysílat na jiné televizi než na Nově.



Stavba velkolepého pódia. Právě tady zahájí TV Barrandov svoje vysílání

TV Barrandov, která startuje 11. ledna, nehodlá nic podcenit. Ví, že první dojem je jenom jeden, a tak celou zahajovací show pojala skutečně velkolepě. Důkazem je seznam hostů. "Start nové TV Barrandov svým vystoupením podpoří Karel Gott, Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Hana Zagorová a Josef Vojtek, Jiřina Bohdalová, Ilona Csáková, Petr Muk či Petr Kolář," řekl iDNES.cz šéf tiskového oddělení TV Barrandov Janis Sidovský.



Na jednom pódiu vystoupí Lucie Bílá a Helena Vondráčková

Opening party bude Barrandov vysílat v přímém přenosu z barrandovského ateliéru č. 6, kde televize nechala postavit jeviště o rozloze 1 000 metrů čtverečních a hlediště pro 700 pozvaných diváků. "Rozlehlou dekoraci staví 30 techniků dva dny, celé tři dny se pak show bude zkoušet," upřesnil Sidovský.

Na zahajovacím večírku zazní i song Show Must Go On, který pro televizi na hudbu Romana Šandora otextovala Gábina Osvaldová. - čtěte Osvaldová napsala hit pro TV Barrandov, trapas tentokrát nehrozí