Adamcová už má dárky doma, Něrgešová je shání přes internet

Něrgešová řeší dárky přes internet

Pro moderátorku Laďku Něrgešovou budou blížící se svátky trochu hektické. Dostala totiž angínu, a protože kojí v červenci narozeného synka Adama, nesmí brát antibiotika. "Že jsou Vánoce, jsem si uvědomila až teď v neděli, když jsme zapalovali druhu adventní svíčku. Takže musím rychle nakoupit dárky. Dělám to přes internet, když malej usne. Pro balíčky pak dojede manžel, nebo pro ně půjdu s kočárkem. U svý nevlastní tchýně jsem si objednala cukroví, protože to už bych nestihla," svěřila se iDNES.cz Něrgešová.

"Den před Štědrým večerem bude Adamovi pět měsíců, takže si podle mýho moc dárků neužije, ale on zbožňuje světýlka, takže si myslím, že nejvíc ocení ten skoro třímetrový strom, který nám tu bude stát. Z vánočních tradic budeme mít asi jen ten stromeček a štědrovečerní večeři, jinak nic. Adam bude mít navíc 24. prosince svátek, takže jsme se s manželem dohodli, že mu tak za dva tři roky, až z toho bude mít rozum, budeme dávat dárky k svátku ráno a ty večer dostane od Ježíška pod stromeček," dodala moderátorka.

Adamcová si bude s rodinou užívat pohodu





Sporťačce Janě Adamcové se v listopadu narodila dcerka Jasmina Anna, Vánoce proto stráví v kruhu rodinném. "Vánoce budeme trávit klasicky doma, protože s miminkem není dobré někam jezdit. Loni jsme byli na Slovensku u mých rodičů, a letos tedy zůstaneme v Česku. Manžel má od 20. prosince konečně volno, a tak si budeme doma užívat vánoční pohody. On je výborný kuchař, takže štědrovečerní večeři bude vařit on. Já se postarám o to přebalování a kojení," přiznala Jana.

"Dárky už mám nakoupené celkem dlouho. Věděla jsem, že budu mít miminko a nebudu stíhat. Zařizovala jsem to tak od září. Vánoční zvyky moc nedržíme. Spíš máme rádi pohodu a klid. Chodíme se projít třeba na Staroměstské náměstí," dodala Adamcová.

Jákl Vítová se nemůže svátků dočkat

Na své první Vánoce s holčičkou Sofinkou, která se narodila v dubnu, se moc těší i modelka a rosnička Romana Jákl Vítová. "Letos to budou první Vánoce s naší holčičkou, takže se na ně těším dvojnásob. Sice je ještě maličká, ale hodně vnímavá. Už se nemůžu dočkat, až uvidím ta její udivená rozzářená očička," řekla Romana.

Vojtková si konečně Vánoce užije

Tanečnice Libuše Vojtková, která se vzpamatovává z rozvodu s Pepou Vojtkem, bude slavit Vánoce se čtrnáctiměsíčním synem Matýskem. "Byl to těžký rok, ale pomalu se z problémů vyhrabávám. Moc mi pomáhá můj čtrnáctiměsíční syn Matýsek, pro kterého chystám Štědrý den plný pohody a překvapení," přiznala Vojtková.

Libuška se nyní stěhuje do nového bytu 2+kk v Říčanech a u štědrovečerní večeře spolu s ní a synem zasednou i její rodiče. "Loni jsme slavili Štědrý den i s Pepou. Byl sice s námi, ale duchem někde úplně jinde. Proto chci zapomenout a letošní svátky si užít," řekla Libuška.