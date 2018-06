Adamcová, Rybová, Antalová: maminky pózovaly proti rakovině

Ta na fotografiích zapózovala se synem Danielem. "Oslovil mě Masarykův onkologický ústav v Brně a já hned kývla. Je to záležitost, kterou jsem hrozně moc ráda podpořila. Byť je to jen kalendář, tak si myslím, že právě taková forma je skvělá. Prevence je pro tuhle věc alfou a omegou, a tak jsem to rozhodně vzala," řekla Adamcová.



Jana Adamcová se synem Daníkem

Jana se nyní doma stará kromě skoro tříletého syna i o několik týdnů starou Jasminu Annu. "Jasminka ukázkově přibývá. Prožívám teď takové to správné šestinedělí. Všechno mě dojímá. Chci si to teď všechno užít. Za ty tři roky jsem skoro zapomněla, jaké to je starat se o miminko," přiznala Jana.



Alena Antalová s dcerou

O návratu do práce zatím moc neuvažuje. "Se svými skvělými kolegy jsem se dohodla, že budu doma tak čtyři nebo pět měsíců a pak se vrátím. Stejně jsem byla v televizi jen na poloviční úvazek, tak to pro ně snad nebyla taková přítěž. I když nebudu tvrdit, že se netěším. Je fajn občas vypadnout od dětí a bavit se s lidmi o něčem jiném než o plínkách," dodala sporťačka.



Lenka Vlasáková s dcerou

Dvanáct známých žen - nechybí mezi nimi i mladá lékařka z MOÚ Markéta Bednaříková se synem Adamem - fotilo snímky v nejrůznějších exteriérech. - čtěte OBRAZEM: Onkologie představila projekt Zdravá máma



Kalendář se fotil i na sněhu

Tvůrci kalendáře, který vychází pod pod záštitou Masarykova onkologického ústavu v Brně, doufají, že touto formou přesvědčí více žen, aby absolvovaly preventivní prohlídky, zejména vyšetření prsou na mamografu. Mottem kalendáře je slogan: "Největší dárek pro dítě je zdravá máma."



Kalendář s fotografiemi známých žen a jejich dětí vznikl ve dvou podobách, barevné stolní a černobílé nástěnné. Obě vyšly v nákladu 500 kusů.