Adama a Evu nahradí Jeník a Mařenka

"Těch dvojic je celá řada," uvedly pro iDNES Kateřina a Jitka Bártů ve čtvrtek na tiskové konferenci v pražském hotelu Marriott.

"Budeme psát tak, aby pokračování přijít mohlo, ale záleží na Primě, zda o to bude stát."

Postavy v příbězích druhé řady nejdelšího českého seriálu budou o rok starší, přibude rodina Boháčkových. Právě jejich čtyřiadvacetiletá Marie se zamiluje do Jana Skály v podání Saši Rašilova, kterého už diváci znají.

Roli Marie v konkurzu vyhrála Renata Visnerová, studentka posledního ročníku DAMU. "Zatím mě ještě televizní diváci na obrazovce neviděli, ale brzy se objevím v seriálu Eden v České televizi. Už jsme natočili pilotní díl," řekla iDNES drobná nakrátko ostříhaná černovlasá dívka.

Marie bude mít ještě o čtyři roky staršího bratra Mirka (Kryštof Rimský), jejich rodiče, taxikáře Ivo Boháčka a starostlivou a hodnou maminku Helenu, si zahrají Oldřich Navrátil a Lenka Skopalová. Na scéně se objeví ještě babička Milada (Valentina Thielová), k níž do domku se rodina z nouze nastěhuje.

Sestřičku Oldřišku v ordinaci doktora Lišky si zahraje Jaroslava Kreschmerová, která právě září v seriálu televize Nova On je žena. Zápornou roli záhadného a všehoschopného klavíristy Viktora bude hrát Petr Vondráček, frontman skupiny Lokomotiva.

Klára Jandová a Tomáš krejčíř, hlavní hrdinové z první série, ale úplně nezmizí. "To by nám diváci neodpustili," řekli tvůrci, kteří je pošlou do Švýcarska. Občas se ale na obrazovce přece jen objeví.

Rodinná pouta II mají ještě větší ambice než jednička. Mají být dražší, protože se častěji bude natáčet v exteriérech, posílí tvůrčí tým v čele s renomovanou módní návrhářkou Tatianou Kovaříkovou, která si vzala na starost kostýmy. "Oblečení musí odrážet aktuální trendy. Zatím se na tom pracuje, ale určitě půjčím postavám i něco ze své kolekce," uvedla pro iDNES Kovaříková.

Seriál bude Prima vysílat dvakrát týdně, včetně prázdninových měsíců, přestávku mezi první a druhou sérií vyplní dva "rodinné" večery. První ze zákulisí natáčení s průvodcem Tomášem Matonohou, druhý zábavný pod názvem Když humor, tak z rukou lékařů, který budou moderovat Roman Štolpa (MUDr. Liška) a Martin Zounar (MUDr. Vágner).