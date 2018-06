Zpěvák Braňo Polák přišel v košili od krve, Vojtková se chlubila synem

"Cestou sem jsem byl svědkem pádu starší paní na schodech. Přispěchal jsem jí na pomoc a takhle to dopadlo. Důležitější ale je, že paní bude, doufám, v pořádku," uvedl zpěvák Braňo Polák, na jehož bílé košili byly kapky krve nepřehlédnutelné.

Jovana Vojtková ukazuje zpěvačce a kamarádce Renatě Drössler fotografii syna Adama s dědou.

S podstatně radostnější zprávou se naopak pochlubila manželka zpěváka Josefa Vojtka Jovanka, jejíž devítiměsíční miminko už promluvilo. Malý Adam totiž začal oslovovat svého slavného otce.



"Je to neskutečně živý tvoreček. Cupitá, skáče, směje se. A to, že promluvil, je nejvíc," říká bývalá tanečnice Jovanka Vojtková, jíž vůbec nevadí, že zatím umí jen slovo táta.

"Při slově máma by přeci jen musel víc otvírat pusinku, a to prostě ještě neumí," utěšuje se Vojtková, která dodala, že by si přála i druhé dítě.

Vojtkovou i Poláka vytáhl do společnosti pátý večírek internetového magazínu Best Of, který na svých stránkách představuje špičky nejrůznějších profesí.

Tentokrát hráli prim známí čeští olympionici. Na jednom místě se jich sešlo rovnou čtrnáct, což v praxi představuje téměř čtyři desítky cenných kovů.

Unikátní skupinka českých olympioniků různých sportovních odvětví a věkových kategorií, které na jedno místo shromáždila šéfka magazínu Best Of Michaela Lejsková

Na společné fotografii tak zapózovali sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská, hokejoví brankáři Jiří Holeček a Dominik Hašek, vodní slalomáři Štěpánka Hilgertová a Jaroslav Volf s Ondřejem Štěpánkem, veslaři Mirka Knapková, Pavel Svojanovský a Václav Chalupa, jachtařka Lenka Šmídová, vlajkonoš české olympijské výpravy z Londýna badmintonista Petr Koukal či předseda Klubu olympioniků Oldřich Svojanovský. Na setkání byli i hokejista Martin Procházka a běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová.



Nechyběl ani sportovní komentátor Petr Vichnar, který letos slaví šedesátiny.



Nevšední podívanou si nenechali ujít i spisovatelka Sylva Lauerová, zpěvačky Renata Drössler a Marcela Březinová či zpěvák Ondřej Ruml.