Tuk rozhodně nerezonuje, říká operní pěvec Adam Plachetka

"Nemyslím si, že by tuk rezonoval," prohlásil Plachetka v Show Jana Krause, kde porovnal podmínky v Rakousku a v Čechách.

"Lidé jsou v Rakousku slušnější a zdvořilejší. Asi nejlepší příklad je na silnici, tam vnímám ten rozdíl markantně. Asi by bylo nejlepší začít každý u sebe tím, abychom si nezáviděli úspěchy, ale přáli si je, a abychom přestali mít tendence splývat s davem, než v něčem vynikat," míní pěvec.

Plachetka se do vídeňské opery dostal nejdřív jako záskok. Obvyklý postup je ten, že člověk zkouší svou roli a zároveň zkouší další role, kdyby náhodou dotyčný člověk z nějakého důvodu nemohl zpívat.

"A já jsem byl tehdy oslovený, abych místo někoho zvládl jeho roli, čehož jsem se ujal, a tak začalo mé působení ve Vídeňské státní opeře," prohlásil zpěvák, který se v červnu chystá do La Scaly a příští rok do Metropolitní opery v New Yorku.

Zpěvák je přesvědčený, že i pražská Opera by mohla fungovat jako světový operní dům.

"Doufejme, že je konec těch zmatků v Národním divadle a že se jim podaří vybudovat konečně významný operní dům. Ve Vídni je například větší disciplína. Rozdíl mezi Prahou a Vídní je hlavně ten, že v Praze pracuje ten, kdo chce pracovat, ale ve Vídni máte povinnost pracovat takřka neustále," vysvětlil český basbarytonista, jehož manželkou je sopranistka Kateřina Kněžíková.

Adam Plachetka a Andrea Sedláčková Karel Cettl v Show Jana Krause

"Když jsme doma spolu a potřebujeme se rozezpívat, tak si zavřeme dveře, abychom se vzájemně nerušili," dodal.

