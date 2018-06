Mámu jsem nepřetěžoval, říká syn Věry Špinarové

„Stalo se jí to doma. Volala mi, že se jí udělalo špatně ve sprše, nemohla popadnout dech,“ říká Pavlík s tím, že matce tehdy zavolal záchranku. Když přijel za ní na chalupu, Špinarová již byla v péči záchranářů a při vědomí. „Říkala, že asi ten horký vzduch ve sprše. Do čtrnácti dnů už zase stála na pódiu.“

Poslední příhoda před osudným vystoupením v Čáslavi postihla zpěvačku letos 1. března na vystoupení v Karlových Varech. „Máma byla tak trochu lajdák co se týče léků. Když jí došly prášky na tlak, třeba i týden trvalo, než si je opatřila. Nepovažovala to za tak nutné. To vyšlo najevo i ve Varech. Vzala si prášek na tlak těsně před představením, ale už si nechala pro sebe, že pět dní předtím prášky vynechávala. Takže ten karlovarský kolaps jsme přisuzovali této příčině,“ vysvětluje Pavlík. Vzápětí prý chtěl rušit další koncerty. „Ale ona si trvala na tom, že nic rušit nechce, že to zvládne.“

Zpěvaččin syn připouští, že ač měla Špinarová potíže s tlakem a astmatem, nebyla vůči svému zdraví přehnaně úzkostlivá. „Doktorům se nevyhýbala, ale je pravda, že jsme ji do toho doma museli trochu tlačit,“ vzpomíná.

Zároveň se jako šéf její doprovodné kapely ohrazuje vůči nařčením, že matku přetěžoval. V posledním období vystupovala zhruba šedesátkrát ročně. „Na každém koncertním termínu jsme se domlouvali. Když řekla, že tady chce mít třítýdenní volno, aby si odpočinula na chalupě, tak jsme to tak naplánovali. Ale ona byla spíš ten opačný hlas – já nemůžu mít měsíc volna, mně odejdou hlasivky, já potřebuju zpívat, říkala,“ prohlásil Pavlík.

Rovněž odmítá, že by Špinarovou tlačily k vystupování finanční důvody. „Kdyby ze dne na den přestala koncertovat, tak by do konce života nemusela hnout brvou. Měla dům, zajištěná byla, brala důchod. Už jsme se i začínali bavit o tom, že ještě tak rok bychom hráli, udělali ještě jednu desku a pak bychom to postupně ukončovali. Ale ona se nechtěla zpívání vzdát, protože to pro ni byl životní motor. Milovala jeviště a publikum,“ řekl zpěvaččin syn v rozhovoru pro Magazín DNES.