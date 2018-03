Kvůli roli mám dietu. Musím přibrat, přiznal Adam Mišík

Syn známého zpěváka a textaře Vladimíra Mišíka (71) chystá novou desku, a navíc také natáčí seriál. „Musím na sobě teď hodně makat, protože mám v dalším pokračování oblíbeného seriálu První republika hezkou a akční roli. Jsem totiž boxer,“ prozradil zpěvák s tím, že kvůli tomu dokonce začal držet krabičkovou dietu.

„Nejde o klasickou dietu na to, abych zhubl, ale abych nějaké to kilo nabral. Proto mám i dva trenéry. Jedním je Rosťa Osička, u kterého boxuji a pak ještě v posilovně mám jednoho trenéra, který mi dává do těla. Určitě bych chtěl mít pekáč buchet, ale ten se ještě nekoná,“ přiznal.

Adam Mišík nedávno navštívil Werichovu vilu na pražské Kampě. Na MDŽ tam přítomným ženám květiny a pochvaloval si, kolik má prý fanynek z řad babiček. Do vily ale zavítal také proto, aby se inspiroval na natáčení. „Chtěl jsem nasát atmosféru domu. Pana Wericha jsem měl moc rád. Je neuvěřitelné, že jeho filmy neustále dokážou oslovovat i další a další generace,“ popisuje zpěvák a herec, jehož nejoblíbenějším filmem byl Císařův pekař.



Prozradil, že přestože sám žije v moderní době, často si o minulosti povídá se svým otcem. „Někdy mi připadá, že svět, ve kterém táta žil, byl jako ze začarované knížky. Nechce se mi ani věřit, že to bylo jen pár let před tím, než jsem se narodil,“ říká.

Adamovou velkou láskou je kromě hraní hlavně hudba. Od jeho prvního hitu uplynuly čtyři roky a nedávno dokonce nahrál skladbu právě se svým otcem. „V komedii Bajkeři jsem si zahrál hezkou roli a ještě víc mě potěšilo, že pro film napsal muziku Jana P. Muchow. Spolu se svým otcem jsem zazpíval slavnou Mišíkovu píseň Variace na renesanční téma,“ dodal.