Česko je dobré místo pro život i rodinu, míní Adam Mišík

Rodina Adama Mišíka se před dvěma lety rozrostla o mnoho členů. Díky dokumentu o jeho tátovi Vladimírovi dohledali informace o dědečkovi Adama, který byl americkým vojákem. S příbuzenstvem v USA se od té doby vídají a navštěvují. Adam by však v Americe asi žít nechtěl.

„Viděl jsem věci, které jsou skvělé a chtěl bych je mít i tady. A pak věci, které jsem nechápal. V Los Angeles jsem viděl čtvrť, ve které žije snad čtyřicet tisíc bezdomovců. Všude kolem drogová epidemie, chudoba. Tam mi došlo, že ten pocit bezpečí a to, že se jdete v noci projít do centra města a nemáte strach, že vás někdo probodne, je asi docela fajn. A že to tady mám rád. Česko je dobré místo pro život i pro rodinu,“ řekl.

Hodně Čechů sice remcá a mají černý pohled na věc, ale podle Adama Mišíka se ve srovnání s minulostí vše zlepšuje.

„Mně stačí, když se podívám na tuhle ulici nebo na Stromovku teď a jak vypadala před deseti lety. Všechno se to tak rychle mění k lepšímu, že zapomínáme, jak to město vypadalo před třiceti lety,“ míní.

Zpěvák a herec také prozradil, že s otcem o těchto věcech samozřejmě hodně mluví.

„Moje nejranější vzpomínka je, jak jdeme po Příkopech, táta mě drží za ruku a říká mi, že tady dřív nebylo nic. Žádné obchody. To pro mě bylo naprosto nepochopitelné. Když jsem byl starší, tak jsem si o tom sám začal něco číst. Přišlo mi, jako by to byla dřív jiná planeta. Žila tady spousta záporáků a padouchů. Říkal jsem si, kam se všichni poděli,“ prohlásil s tím, že odpověď už asi ví. „No jo. Jsou pořád tady.“