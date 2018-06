Ordinaci posílí Adam Kraus, zahraje si koketního sanitáře

"Role se jmenuje Jirka. Zatím ho vnímám spíš jako zápornější postavu, je to takový zlodějíček a děvkař. Je hodně bezprostřední," říká ke své roli Adam Kraus, který do kamenické nemocnice nastoupí jako sanitář. Jirka je podle něj sebejistý, podnikavý a s ženami to skutečně umí.

Adam Kraus je mladší bratr Davida Krause, který se věnuje hudbě a je tváří Primy spolu se svým otcem, který moderuje Show Jana Krause.

Do Ordinace přijde i herečka Klára Cibulková. Ta bude doktorkou Andreou Blechovou, jež rovněž doplní tým nově otevřeného stanoviště záchranné služby kamenické nemocnice.

Ordinace v růžové zahradě se na Nově vysílá od roku 2005. Seriál patří k nejsledovanějším. Od úplného začátku se na projektu podílejí například Ivana Jirešová či Petr Rychlý.

VIDEO: Konec Plánkové v Ordinaci: Magda umírá v nemocnici

To je ostatně důvod, proč se Rychlému protočily ve scénářích celkem tři manželky. Jejich představitelky totiž vyměnily seriál za jinou práci. Nejemotivnější byl loňský odchod Markéty Častvaj Plánkové, jež v ději podlehla nemoci.