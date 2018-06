Adam ´Ken´ doufá v druhou šanci

Navíc stále ještě doufá, že se do finále může probojovat díky takzvané druhé šanci. "Budou do ní vybírat ještě dva z každé desítky a podle hodnocení poroty by tu šance mohla být. Třeba mě například s Magdalénou Šalamounovou vyberou," říká Vojtěch.

V televizním studiu musel být v neděli již od 16.30 hodin a po potřebném nalíčení a dalších přípravách sledoval s ostatními od 20 hodin soutěž.

"Je to divné, koukat se na sebe v televizi, ale říká se, že si člověk zvykne," tvrdí Adam Vojtěch. Toho v Praze doprovázel jeho kamarád Jiří Mádl, známý z filmu Snowboarďáci. "Prožíval vyhlášení mnohem víc než já," říká Vojtěch.

Kolik hlasů nakonec od diváků dostal, neví. "Jen spolužáci a kamarádi mi v esemeskách psali, že jsou zklamaní. Nečekali, že postoupí Petr Bende, těch je hodně," uvádí student českobudějovického gymnázia. Sám trochu očekával, že postoupí Klára Zaňková. "Bylo by nefér říci, že není dobrá zpěvačka," tvrdí student českobudějovického Biskupského gymnázia.

V čase mezi natáčením vystoupení a nedělním vyhlášením výsledků se nijak nenervoval, naopak si užíval prázdnin. "Na lyže jsem se nedostal, spíš jsem odpočíval, ale zase jsem naposledy zpíval na plese v českobudějovickém kulturním domě Metropol," říká Vojtěch.

V současné době zůstává Vojtěch stále v kapele Metroklub, novou nezakládá a neuvažuje zatím ani o účasti v jiné soutěži.

