Adam byl první

Zuzana Kočová je příjemná třicetiletá žena z vesnice poblíž Berouna. Její život se vyvíjel podobným tempem a způsobem jako u tisíců mladých lidí, kteří nemají přesně nalinkovaný plán, kdy a čeho chtějí dosáhnout.Zkusila dva semestry na stomatologii, uvědomila si, že to byl omyl, stejně jako poté funkce učitelky v družině. Sehnat na Berounsku dobrou práci není vůbec snadná záležitost, ale šťastná náhoda jí přihrála dobré místo obchodní asistentky v nově vznikající firmě nedaleko bydliště. Zkrátka - maximální spokojenost.Na podzim roku 1996 se však pohoda zlomila pár dní po preventivní gynekologické prohlídce. Zuzana dostala zprávu, aby přišla znovu - cytologické vyšetření ukázalo, že na děložním čípku "něco je". Obvodní lékař napsal Zuzaně doporučení na speciální vyšetření do pražské nemocnice v Motole. Zuzana nebyla vyděšená. Neměla žádné problémy, ani bolesti, ani strach. V Motole se jen potvrdil výsledek z Berouna. Nic konkrétnějšího.Lékař pacientce vysvětlil, o co jde - že možná vlastně ani o nic nejde - ale že je třeba nález hlídat. Napřesrok zjara se Zuzana dostavila na další vyšetření, které zjistilo, že "to" nezmizelo. Lékaři doporučili nenáročnou operaci - seříznutí děložního čípku, s níž pacientka souhlasila. Vzorek tkáně pak putoval na histologii.Výsledek byl špatný: karcinom děložního hrdla. Zhoubný nádor, a ne malý. Žádné počáteční stadium. Lékaři nechodili kolem horké kaše. Padala slova jako zhoubné bujení, rakovina, metastázy. Zuzana jen zírala.Nikoho s takovou nemocí neznala, nikdy ji nenapadlo, že ji může v tomto věku něco takového potkat. Docent Rob, ošetřující lékař v Motole, jí dal čas, aby se vzpamatovala, pak ať se ozve. Teprve nyní na ni všechno dolehlo a poprvé se rozplakala. Nemoc, jaká postihla Zuzanu, se donedávna řešila odnětím celé dělohy.Protože se však tato nemoc vyskytuje převážně u žen kolem třicítky, přináší pacientkám, které ještě nerodily, další zlou zprávu: zmařenou šanci na těhotenství. Zuzana měla při vší smůle štěstí. Její karcinom byl poměrně velký, stadium IB1, to znamená do hloubky větší než 5 mm a plochou nad 7 mm, jeho největší rozměr však nepřesahoval 4 cm.Lékaři pacientce řekli, že by mohla podstoupit unikátní zákrok, při němž by o dělohu nepřišla - pokud ovšem nebudou zhoubným bujením zasaženy i pánevní uzliny. Pár dní předtím tuto operaci - poprvé u nás - provedl v Motole lyonský lékař profesor Daniel Dargent: seřízl pouze postižené děložní hrdlo místo odnětí celé dělohy, a tím ženě zachoval možnost těhotenství - pochopitelně rizikového.Zuzana se se dlouho nerozhodovala. Jestli se zjistí, že v uzlinách jsou metastázy, není o čem uvažovat. Děloha musí pryč, v této chvíli je nejdůležitější záchrana života - i když bez dítěte. Nejdřív však absolvovala laparoskopickou operaci - čtyřmi drobnými vpichy do břicha byly zavedeny miniaturní nástroje a operovalo se jako v otevřené ráně. Pak následoval týden strachu, čekání na výsledky, zda nádor opustil ohraničené místo a vydal se na cestu do okolí, či ne. Ale ortel byl příznivý: "Tak ty metastázy tam nejsou," řekla jí v ordinaci lékařka.Snad teprve v tuto chvíli si Zuzana skutečně uvědomila, co jí hrozilo, kdyby se nádor neobjevil dostatečně včas. To hrozné slovo "metastázy" jí podlomilo kolena. V nitru "šťastné" adeptky na druhou operaci se vzedmula směs hrůzy a radosti. Poslední zákrok na sebe nenechal dlouho čekat. Zuzanu přijali hned další týden.Byla druhá, která absolvovala netradiční operaci - teď už ale bez vedení profesora Dargenta. Vaginální cestou se odstranila dolní část dělohy a následná plastika zajistila její pevné uzavření. Tím skončila jedna velice nepříjemná životní kapitola. Po operaci se Zuzana se cítila dobře, práce ve firmě ji čím dál více bavila, myšlenky na zakládání rodiny ji ani nenapadly.Loni v listopadu však náhle otěhotněla. Budoucí otec nepředvedl zrovna učebnicovou reakci měl údajně jiné plány a zájmy než rodinu. Na interrupci pochopitelně nebylo ani pomyšlení. Zuzana pět měsíců ještě pracovala, ale přitom dojížděla na pravidelné kontroly do Motola. V čekárně doslova přecpané onkologickými pacientkami všeho věku strávila vždy půl dne.Na poslední tři měsíce se již "nastěhovala" do nemocnice. Těhotenství bylo ukončeno ve 38. týdnu císařským řezem a na světě byl 2,75 kg vážící Adam. Dnes je chlapečkovi už čtvrt roku.Články či zmínky o jejich případu, které v srpnu zaplavily tisk, má Zuzana schované. Na otázku, jestli váhala, zda dát nahlédnout do svého soukromí v takové delikátní záležitosti, jakou onkogynekologické onemocnění je, říká, že ani moc ne. "O rakovině by se mělo hodně psát. Mladí si myslí, že je to problém starších lidí, že se jich to netýká, ale to je hluboký omyl," říká Zuzana Kočová. Vzpomínka na čekárny přeplněné onkologickými pacientkami ji děsí i dodnes.