Aby byla hubená, vyloupila šest bank

15:43 , aktualizováno 15:43

Pět let a tři měsíce odnětí svobody dostala jistá Carmen v bavorské metropoli Mnichově za vyloupení šesti bank během tří hodin. Se svými 90 kilogramy živé váhy se totiž chystala na plastickou operaci, která by jí pomohla zbavit se přebytečného tuku. A ta něco stojí... "Štípla jsem milion marek," prohlásila Carmen u soudu veřejně, přestože její skutečný zločinný "příjem" činil pouhých 75 tisíc německých marek. Podle německého listu Bild si Carmen pořídila za jedenáct tisíc šperky a zájezd do Dominikánské republiky.