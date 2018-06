Absolonová zahání krizi v rodině prací, v Adéle hraje masožravku

Příběh se točí kolem detektiva Nicka Cartera, který do Prahy přijede vyřešit záhadné zmizení. Role "čmuchala" Cartera se zhostil Aleš Háma v alternaci s Petrem Vondráčkem, jeho protivníka, šíleného "zahradníka", obsadil Jiří Langmajer v alternaci s Martinem Dejdarem a Jurajem Bernáthem.



Jana Švandová alternuje Naďu Konvalinkovou v roli hraběnky Thunové

V Adéle si rovněž zahraje Naďa Konvalinková, která ztvárnila roli Květušky v legendárním filmovém zpracování. Tentokrát si ovšem nezahraje vnučku profesora Bočka, ale hraběnku Thunovou, na jejíž pozvání Nick Carter do Prahy přijíždí.

VIDEO: Konvalinková hraje v Adéle hraběnku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Smála jsem se, říkala jsem si, že je to báječný, setkat se s tímto dílem, i když zase trošku jinak. Byla jsem na to moc zvědavá, protože pana režiséra Balaše znám. A nakonec jsem si řekla, proč ne," řekla iDNES.cz Konvalinková.



Monika Absolonová si zahraje masožravou Adélu

Masožravé květině propůjčila svůj hlas Monika Absolonová. "O tom, že si zahraju Adélu, jsem se dozvěděla z bulváru. Tak jsem volala do divadla, kde jsem se zeptala, jak to je, a oni mi jen řekli, že mi to pan producent asi zapomněl říci. Nicméně z toho, že hraju Adélu, jsem nakonec měla velkou radost," uvedla Absolonová.

VIDEO: Absolonová zahání problémy prací, hraje masožravku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A byl to pro ni náročný part. "Pro mě, jelikož neumím noty a všechno se to vždycky učím z nahrávek, to bylo těžké. Hudba Ondřeje Brouska je totiž velmi specifická. Musím říci, že se mu velmi povedla, ale bylo to pro mě fakt těžké, se ji naučit," dodala Monika.

Hudební komedie Adéla ještě nevečeřela bude mít premiéru již v pátek 24. října v pražském Divadle Broadway.