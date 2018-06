Absolonová uvažuje o založení rodiny

"Dělá všechno, co mi na očích vidí. Když na to přijde, tak i vaří," řekla Monika Absolonová, která si na oplátku koupila speciální oblek na motorku a hltá motoristické časopisy.

O svatbě spolu zatím sice nemluvili, ale slíbili si, že spolu budou až do důchodu. "Vím, že papír nic nezaručuje," prohlašuje Monika, ale naznačila, že kdyby ji Jaroslav o ruku požádal, zřejmě by řekla ano. Jaroslav dosud ženatý nebyl a stejně jako Monika žádné děti nemá.

Zpěvaččinu volbu schválila i její velká kamarádka, zpěvačka Linda Finková. Jak by ne, když to byla ona, která se je snažila dát oba dohromady a nakonec to vyšlo. Monika se s Jaroslavem setkala loni na jaře na koncertu Lennyho Kravitze. Pak se ještě párkrát potkali a krátce nato si dali navzájem klíče od bytu.

Chuť na cigaretu je silnější

Přátelé obou milenců tvrdí, že také vážně uvažují o tom, že si pořídí potomka. Faktem je, že Monika se doslova vidí v dceři Lindy Finkové a Geni Genzera Viktorce. Důvod, proč se zatím rozhodli si mimino nepořídit, prý tkví v tom, že se oba nemohou zbavit své závislosti na nikotinu. Loni v září si sice dali předsevzetí, že kouřit přestanou, chuť na cigaretu byla silnější.

Konec roku spolu strávili ve Špindlerově Mlýně, a prvních čtrnáct dnů v lednu si budou užívat sluníčka a památek v Egyptě. Monika Absolonová, která zazářila v hlavní roli muzikálu Kleopatra, si tak konečně splnila sen a podívá se na místa, kde žila slavná královna.