Absolonová u Krause: O dalších plastikách neuvažuji, bojím se toho

"Ne, já se toho bojím. Stejně tak i toho botoxu. Tuhle jsem se sice viděla v televizi, jak se mračím a mám vrásky, ale já to tam nechám, je to přece moje," řekla herečka.

Jednu plastickou operaci už má za sebou. Nechala si operovat nos a pak ještě podstoupila menší korekce. "Nechala jsem si ho prostě upravit. Nechtěla jsem ho ani zmenšit, ani zvětšit, šla jsem zkrátka 'na nos', abych byla krásná," prohlásila Absolonová.

Není však pravda, že by se jí nos po zákroku začal rozpadat. "To napsali novináři. Mně začala růst chrupavka. A rostla, rostla, rostla. Dopadlo to, jak to dopadlo. Žádná hitparáda to není, ale na soutěž Nos roku nepůjdu, tak je to stejně jedno," vysvětlila zpěvačka, která také prozradila, že není příznivkyní zdravé výživy a ráda si dá vepřo-knedlo-zelo, škvarky i svíčkovou.

Její spory s Michalem Davidem, který ji vyhodil ze svého muzikálu, jsou už také minulostí. "Teď už jsme spolu zase v pohodě, to je celé," uzavřela.

Architekt Jiří Boudník a Jarmila Šejnohová v Show Jana Krause

Do třetího dílu Show Jana Krause kromě Moniky Absolonové přijali pozvání architekt Jiří Boudník a chovatelka "kočkopsů" Jarmila Šejnohová.