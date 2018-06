Absolonová se bojí o řidičák, nasbírala už čtyři body

Absolonová má řidičák už deset let. Když jí před lety vyhodili poprvé z autoškoly, už jí na dvoře stálo auto. Dostala ho od rodičů k dvacetinám.

"Řidičák jsem udělala na podruhé, dobrého řidiče ale dělá praxe, že jsem vylítla z autoškoly, to mi vůbec nevadí. Možná to bylo i k něčemu dobré," říká zpěvačka.

Lidé v jejím okolí tvrdí, že je velmi rozvážná řidička. Možná i proto si letos v létě v Anglii za volant sednout netroufla. "Přece jen jsem měla z ježdění vlevo strach, tak jsem raději nechala řidičák doma, abych nepropadla pokušení si to vyzkoušet," směje se Absolonová, která zatím neměla žádnou závažnou kolizi na silnici.

Sama si myslí, že řídí docela dobře, ovšem uvědomuje si, že výsledek nezáleží jen na ní, ale také na tom, jak reagují na silnici ti druzí. "Největší problémy mám s parkováním, když jedu do divadel Broadway nebo Hybernia, kde pravidelně vystupuji. Obě jsou v centru Prahy a najít tu místo na zaparkování, je strašný problém. Občas proto mám za sklem lísteček od policie," prozradila.

Dvě stě na dálnici, Klezla šílel

Dalším problémem je pro zpěvačku dodržovat předepsanou rychlost. A prý zvláště v noci, když jsou silnice liduprázdné a ona se vrací z vystoupení.

Hlasový poradce Eduard Klezla vzpomíná, jak s ním kdysi uháněla šílenou rychlostí do Prahy z premiéry Kleopatry v Bratislavě.

"Jakmile ale zjistila, že má na tachometru dvě stě, přibrzdila. Ovšem moc dobře mi jako spolujezdci rozhodně nebylo," líčil Klezla, který sám řidičský průkaz nemá a po vlastním voze ani netouží.

Absolonová na sebe prozradila i to, že svého sex-appealu při dohadování s dopravními policisty nezneužívá. I když se prý už párkrát stalo, že jí pokutu za špatné parkování odpustili.