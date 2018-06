Absolonová promluvila o otci tyranovi: Je mi z něj zle

O problémech v rodině Absolonových neměla veřejnost ani tušení. Zpěvačka se to snažila utajit do poslední možné chvíle. Průlom však nastal v úterý večer, kdy v domě jejích rodičů musela zasáhnout policie. "Hlídka vyjížděla do Prahy 4 - Lhotka k události, která byla oznámena jako neshody v rodině," potvrdila policejní mluvčí Eva Miklíková.

Podle zpěvačky se odehrála další z mnoha potyček, které vyvolal její otec poté, co vystěhoval ženě celý byt. Prý svou manželku psychicky i fyzicky týrá už několik let.

Manželé spolu přitom nežijí a už rok probíhá rozvodové řízení. Absolon ho však podle své dcery bojkotuje a záměrně se mu vyhýbá. "Otec nedorazil ani jednou k soudu, vždycky má nějakou zásadní výmluvu typu, že je na zahraniční cestě, aby ho bratr následně potkal na ulici," líčí zpěvačka. "Ty problémy se táhnou deset let a v poslední době to přiostřilo. Myslím, že se tátovi stalo něco s psychikou. Tohle není normální."

Situace je tak vážná, že Absolonová už podala na otce trestní oznámení. "Vyhrožuje nám fyzickou likvidací. Vyhrožuje dokonce i babičce s dědou. Na policii se samozřejmě neobracíme poprvé, ale maminka se bála a navíc styděla a oznámení vždycky stáhla," dodala zpěvačka, která je momentálně kvůli jednomu z otcových útoků v pracovní neschopnosti.

Redakce iDNES.cz se snažila kontaktovat i Čeňka Absolona, jeho mobil je však stále nedostupný.