Absolonová: Přeji si placené volno

"Kdyby někdo zařídil, abych měla placené volno, to bych chtěla - ale to asi nepůjde. Tak bych se chtěla alespoň trochu zregenerovat. A taky aby byli všichni okolo mě zdraví... a mohla bych vyhrát Sportku," prozradila svá přání devětadvacetiletá zpěvačka.

Štědrý den stráví Absolonová s rodiči v Praze. Je to pro ni prý v životě jediná jistota, kterou má. Svátky totiž tráví v rodinném kruhu pravidelně. "Já dopoledne chodím za kamarády, maminka udělá kubu, a protože mám hotelovku, tak štědrovečerní

stůl prostírám já. Letos u nás bude ještě maminky sestra s dětmi, takže nás bude plno," svěřila se Absolonová. Na Boží hod pak vyrazí stejně jako každý rok za babičkou do Benešova, kde chce navštívit i tetu.

Kromě klasických vánočních tradic dodržuje zpěvačka i jednu vlastní - 23. prosince pořádá doma dámskou jízdu. "Předtím vždycky upeču vánočku, kterou potom s kamarádkami sníme. Skoro všechny už mají děti a manžely, ty ale nechají doma, abychom si mohly pořádně pokecat," dodala.

Jedna z protagonistek muzikálů Kleopatra nebo Tři mušketýři tvrdí, že Vánoce jsou vždy hezké. I když připouští, že jednou nebyly úplně vydařené. "To bylo bráchovi asi tak pět, mně mohlo být sedmnáct a brácha měl neštovice, čtyřicítky horečky - to byly

asi nejhorší Vánoce, co si pamatuji," řekla Absolonová.

O poznání lepší byl Štědrý večer, kdy jí Ježíšek nadělil céčka. "To byl nejúžasnější dárek. Ostatní mě ten rok vůbec nezajímaly. Všichni už totiž tehdy céčka měli, a já ne. Byla jsem z toho úplně hotová, byla různobarevná, průhledná... a měla jsem jich

nejvíc," vzpomněla si Absolonová.