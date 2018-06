Absolonová spojila tanec s byznysem, tančí za peníze

Kde jinde by mohla Monika Absolonová zúročit své zkušenosti, než na plese, konkrétně na XI. plese veterinárních lékařů, který se konal v pražském Paláci Žofín. Po boku tanečního partnera Václava Masaryka zatančila walz, aby se hned poté ujala role moderátorky, tentokrát s Alešem Hámou.

"Poptávka po nás je, za což jsem moc ráda. Jen trénování je komplikované, protože Vašík je zpět v Havířově, takže začnu chodit na hodiny k Jitce Šorfové, se kterou tančil Saša Hemala. Společenský tanec mě chytil. Ale je nutné se udržovat, jinak bych to nemohla zvládnout. Ten dril během soutěže je znát. A přiznám se, že mi chybí," řekla iDNES.cz Absolonová, jejíž všestranné nadání ocenil i kolega Háma.

"Monika umí opravdu všechno a na závěr tady ještě uklidí," komentoval s úsměvem Aleš Háma, který s Monikou nedávno moderoval i Fotbalistu roku. Na přímý přenos musela zpěvačka doslova utíkat ze StarDance, kde mezitím bojovala o poslední body.

Aleš Háma, Bára Basiková a Monika Absolonová

O hudební doprovod plesu se postarali také Dasha, Bára Basiková, Dalibor Janda s dcerou či housloví virtuózové Jaroslav Svěcený a Lubomír Brabec, kteří zahráli čtyři skladby. Dvě mimořádně náročné byly od Niccoly Paganiniho. "Housle vyberu těsně před představením podle akustiky v sále," vysvětlil Jaroslav Svěcený, čerstvý držitel zlaté plakety od prezidenta republiky.

Poté, co se zábava dostala do druhé půlky, v rámci níž se mohli "uvolnit" i moderátoři, toho náležitě využil Aleš Háma. V doprovodu manželky Gabriely to na parketu roztočil ve velkém stylu. "Takové tanečníky jsme ještě neviděli, při prvních taktech je plný parket," libovali si hudebníci z Moon Dance Orchestra Martina Kumžáka, který se podílel nejen na StarDance, ale dříve také na SuperStar.

Aleš Háma s manželkou Gabrielou

Zajímavostí je, že se o květinovou výzdobu plesu postarala někdejší miss a nyní nastávající maminka Kateřina Stočesová.