Absolonová na dovolené vymění romantiku za vaření a hlídání děti

"Dovolená to bude opravdu taková rodinná, bereme Vráťovy dvě děti a bydlet budeme ve vilce u moře. Takže žádný hotel a plná penze nebo all inclusive, budu muset pěkně vařit. Vařím sice ráda, ale už méně o dovolené. No, snad to nějak zvládnu," říká zpěvačka.

Po návratu ze soukromé dovolené ji čeká polopracovní cesta na Mistrovství Evropy v atletice, která se letos koná v Barceloně. Jede tam spolu s Alešem Hámou, s nímž bude opět moderovat slavnostní vyhlašování Atleta roku.

"Atletický svaz nás pravidelně na pár dní vysílá na tyto závody, abychom do toho trochu pronikli a viděli, jak to chodí a co to obnáší. Těším se tam, loni jsme byli na Mistrovství světa v Berlíně a poznali jsme spoustu našich skvělých sportovců od oštěpařky Báry Špotákové až po překážkáře Petra Svobodu. Letos se tedy těším dvojnásob, navíc jsou naši atleti ve skvělé formě a mohli by podat výborné výsledky. Vzpomínám si, jak bylo dojemné, když k nám, lidem, kteří s českými vlajkami namalovanými na tvářích jen tak přihlíželi sportovnímu klání a neměli na výsledcích našich sportovců pražádný podíl, chodili ostatní diváci a gratulovali k úspěchu," líčí Absolonová.

Věnovat se bude o prázdninách i práci. Po šesti letech totiž vydává sólové album muzikálových melodií. Smlouvu už má s Popron Music a producentem Jiřím Škorpíkem, kterého považuje za obrovskou hudební autoritu, podepsanou a tak ve chvílích volna už teď vybírá vhodné melodie. Za muzikálové cédéčko ale prý v první řadě může Hana Zagorová.

"Chodíme s Haničkou a její kamarádkou pravidelně tak jednou za dva měsíce na oběd do naší oblíbené restaurace, povídáme si u šampíčka a užíváme si příjemné chvíle. Jak tak jednou sedíme, svěřila jsem se Hance, že budu dělat novinkovou desku a ona na to, jestli to není škoda, když mě lidé znají jako muzikálovou zpěvačku a mají mne v muzikálech rádi. Jak jsem se bránila zaškatulkování muzikálová zpěvačka, tak jsem se nad jejími slovy zamyslela a nakonec je uznala. Je pravda, že muzikálům se věnuju už dlouho, tak proč to nevyužít. Novinkové album můžu vydat později," míní zpěvačka.

CD muzikálových melodií představí Moniku Absolonovou v jejích nejslavnějších rolích a vedle známých písní "Jsi můj pán" nebo "Teď královnou jsem já" se tu objeví také další světové muzikálové hity. Jiří Škorpík jí mimochodem skládá také jednu novinkovou píseň. Album vyjde letos v říjnu a 9. listopadu má Monika naplánován v Divadle Broadway samostatný koncert s orchestrem.