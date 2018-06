Absolonová mění smlouvy, začala z nich vyškrtávat zákaz otěhotnění

V Bídnících dostala Monika Absolonová nabídku na roli madam Thénardier. Přijala ji, měla ovšem jednu podmínku - nikdo ji nesmí omezovat v případném založení rodiny.

"Nechala jsem si do smlouvy napsat, že v případě těhotenství můžu z muzikálu odejít a pan doktor Janeček byl tak laskav, že mi to podepsal. Ve svém věku bych už kolonku zákazu otěhotnění nepodepsala, to vážně ne," říká pětatřicetiletá zpěvačka.

František Janeček má pro těhotné ženy zřejmě pochopení, herečku Jitku Čvančarovou totiž angažoval ve chvíli, kdy byla na počátku těhotenství a radostnou novinu tak věděl mezi prvními. Čvančarová by do muzikálu měla nastoupit krátce po porodu.

Zkoušky jsou v plném proudu, oprašují se také kostýmy a šijí se nové. Na premiéru, která se plánuje 1. března 2012 v Divadle GoJa Music Hall na pražském Výstavišti, se Absolonová moc těší. Bídníci jsou jejím dětským snem, vždycky se jí moc líbili. "Když zazní ty sborové věci, člověka z toho až mrazí, je to vážně nádhera."

Letos má zpěvačka vůbec štěstí na zahraniční tituly. Kromě Bídníků hraje ve Vraždě za oponou nebo ve Funny Girl. S tou už má premiéru za sebou a je doslova šťastná jako blecha.

"Bylo to náročné zkoušení, neslezu totiž tři hodiny z jeviště. Mám práce plné brýle, ale všechno jsou to role, které se neodmítají. Navíc víceméně herecké, madam Thénardie v Bídnících zrovna není až tak pěvecká jako herecká, takže je teď ze mne pomalu víc herečka. Nový rok mám plný změn a těším se na něj," uvádí Absolonová.

Jestli mezi všechny změny, které ji čekají, bude patřit i změna jejího stavu, ukáže čas. Ona je na ni každopádně připravená a stejně tak i František Janeček. Případnou absenci Absolonové má pojištěnu dvěma alternacemi, roli madam Thénardier zkouší také Marta Jandová a Renáta Podlipská.