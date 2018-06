Absolonová měla únavový syndrom, teď učí odpočívat přítele

Relax a odpočinek kdysi dělal problém i jí. Díky tomu si před pár lety uhnala únavový syndrom a teď musí dbát rady lékaře. "Tenkrát mi řekl, že mám poslouchat své tělo. Takže když potřebuju spát, tak spím. Tohle Vráťa neuměl, ale já ho k tomu donutila. Byl zvyklý vstávat v půl sedmé, i když nemusel. Teď zůstává v posteli jako já třeba i do deseti," vypráví Absolonová.

Ona se kvůli němu například učí hrát golf. "Můj přítel tráví na golfových hřištích většinu času. Koupil mi taky hole s tím, že by byl moc rád, kdybych s ním někdy vyrazila. Přiznám se bez mučení, že hodně velké plus v mém případě bylo to, že je to jednak venku, jednak se hraje vždycky ve skupince lidí, takže si u toho můžete povídat - a teď budu teda úplně nezdravá - ale je to jediný sport, při kterém se může kouřit a pít. Baví mě na tom, že je to spíš společenská událost," řekla zpěvačka.

Monika nehodlá v golfu rozhodně překonávat nějaké rekordy, trenérku přesto má. "Je výborná, ale já chodím hrozně nepravidelně. Začala jsem v září a nemám stále zelenou kartu, v zimě jsem to totiž zapíchla, protože to není zrovna období pro mě. Ale teď jsem slyšela, že zelená karta možná už nebude potřeba, což je šance, že na nějaký ten turnaj budu s Vráťou moci jít."

Svého přítele potkala Absolonová loni v červenci v Praze a v první výročí chtějí oslavit v Barceloně, kde se bude konat mistrovství Evropy v atletice, na které se moc těší. Jinak bude mít zpěvačka léto spíš pracovní, chystá totiž s Jiřím Škorpíkem muzikálovou desku. Nazpívá na ni například duet s kamarádem a kolegou Mariánem Vojtkem.

Ještě předtím bude ale zkoušet v Divadle Broadway roli v muzikálu Je třeba zabít Davida, kterou jí nabídli producent Oldřich Lichtenberg s Michalem Davidem. "Mám tam takovou pidiroli, ale bude to legrace. Paroduji totiž sama sebe, protože mám hrát uklízečku Móňu a Kleopatru. Režisérem je Radek Baláš, se kterým jsem zatím nepracovala a protože se mi hrozně líbil muzikál Adéla ještě nevečeřela, do kterého jsem nazpívala kytku, moc mě spolupráce s ním zajímá. Kromě toho u nás v divadle poprvé hraje můj kamarád Lumír Olšovský, těším se na Jakuba Wehrenberga, na Aleše Hámu i Martina Sobotku. Má to být crazy komedie a jsem vážně moc zvědavá, jak se s ní autoři scénáře Radek Baláš a Oldřich Lichtenberg, kterým přispěli Richard Genzer a Michal Suchánek, poperou," uzavírá Absolonová.