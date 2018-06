Absolonová má strach o svého psa, je vážně nemocný

"Myslela jsem si, že je to infarkt. Bulela jsem, byla jsem úplně vyřízená. Našla jsem totiž Kvida v pět ráno ležet na zemi s nohama nataženýma jako kuře, vůbec nemohl chodit, měl horký čumák a špatně dýchal, ten jeho hlasitý dech mě vlastně vzbudil. Od té doby jsem u něj seděla a hlídala ho. Ráno jsem hned volala veterináři Herčíkovi, který kvůli nám přijel do ordinace, ačkoli měl ten den volno," popsala Absolonová.

Po několika vyšetřeních zjistil diagnózu. "Má něco se štítnou žlázou, vodu na plicích a zvětšené srdíčko. Do toho nějaký zánět, což mohlo způsobit teplotu. Že má artrózu, to vím, ta se už nezlepší. Spíš naopak. Co měl, to se mu zhoršilo. Odjeli jsme s tím, že uvidíme. Dostali jsem nějaké prášky a injekce a Kvido naštěstí odešel po svých," popsala zpěvačka.

Pomalu se ale smiřuje s tím, že se s pejskem bude muset brzy rozloučit. "Teď chodí, žije a já volám hurá. I když si nedělám iluze, je mu už čtrnáct let. Na nejhorší ale rozhodně myslet nechci," říká Absolonová, která se teď intenzivně připravuje na premiéru muzikálu Bídníci.