Absolonová má nervy, bojí se Atleta roku

Zpěvačka je ze sobotního večera tak nervózní, že mívá stavy nevolnosti. "Zažila jsem to už loni, kdy jsem s moderováním souhlasila a byly to tak hrozné nervy, že jsem si říkala, že příště už do toho nepůjdu. Kývla jsem ale podruhé a je mi teď zase špatně, jsem hrozná trémistka," přiznává Absolonová.

Kachnu se zelím si ale na společném obědě s tvůrci a protagonisty muzikálu Tři mušketýři v hotelu Kampa dala. Oběd to byl slavnostní, do Prahy se totiž právě tento muzikál vrací z bratislavské Nové Scény. Nikoli však do Divadla Broadway, kde se hrál původně, ale do nedávno otevřeného Divadla Hybernia. V obnovené premiéře se tu poprvé objeví 28. února příštího roku s novou fantaskní projekcí i hvězdným obsazením.

O něco dřív, 21. listopadu letošního roku, si v Hybernii zazpívá po dlouhých letech jedna z protagonistek muzikálu, zpěvačka Petra Janů. "Měla jsem z toho strach, ale je vyprodáno, což mě hrozně potěšilo. Teď jsem vděčná jedné slečně z divadla, která mě prý celá léta zbožňuje a umanula si, že se koncert uskuteční. Užiju si ho sama, bez hostů a divákům zazpívám všechno, co umím od muzikálů přes bigbít i popík," říká janů.