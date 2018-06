Absolonová bude nosit kalhoty po Krainové, vydražila je za deset tisíc

Do Ekotechnického muzea pozval Krainovou Pavel Boček, známý onkolog a pediatr, který Občanské sdružení Sluneční paprsek založil. "Je to nejen skvělý lékař, ale také můj kamarád a tak jsem dorazila i přesto, že jsem poměrně unavená, před pár hodinami jsem se totiž vrátila z Los Angeles," uvádí modelka.

"Měla jsem přinést něco, co mě vykreslí a nikoho to nepřekvapí. A protože jsem známá tím, že sbírám kabelky, sáhla jsem okamžitě po jedné z nich. Tahle je z limitované edice a pořídila jsem ji v New Yorku. Procestovala se mnou hodně míst a přestože ji mám už několik let, je jako nová, podobné věci si totiž opečovávám," říká Krainová.

Osobní věci Simony Krainové, které šly do dražby

Loučit se s ní nakonec nemusela, její přítel ji vydražil zpátky a udělal tak radost hned dvakrát - Simoně i nemocným dětem, které za výtěžek z dražby cenných osobních předmětů budou moci vyrazit na ozdravný pobyt k moři.

Bílá halenka a extravagantní kalhoty se stříbrnými flitry ovšem skončily u nových majitelů. Kalhoty mimochodem získala zpěvačka Monika Absolonová. "Ještě vůbec nevím, kam v nich vyrazím, ale moc jsem je chtěla. A hlavně jsem ráda, že jsem přispěla na dobrou věc," nechala se slyšet Absolonová. O kalhoty se v dražbě přetahovala s jinou dámou v publiku, nakonec si je domů odnesla za deset tisíc pět set korun.

Monika Absolonová s partnerem se do dražby zapojili aktivně

Krainová na akci dorazila v džínových šortkách sepnutých v pase na pásek a bílé halence volně zastrčené do šortek. Těhotenství, o němž se mluví od její účasti v taneční soutěži Let´s dance, neprozrazovalo vůbec nic. Nevyjadřovala se k němu ani ona sama a to by měla být podle všeho na konci čtvrtého měsíce. "Všichni mi říkají, že bych se měla šetřit, to je hrozně legrační," říká se smíchem Krainová.

Modelka se podle všeho cítí dobře, nebojí se cestovat a dokonce absolvovat delší lety. V brzké době ale poletí už jen do Itálie. Plánuje konečně dovolenou s přítelem. "Snad od února, co začala Let´s dance, jsme se pořádně neviděli. Pak byl zase zaneprázdněný Karel a byl rád, že jsem odjela na dovolenou. Nejdřív jsem byla se sestrou u moře, pak jsem strávila čtrnáct dní u kamarádek v L.A. Teď si konečně uděláme společnou dovolenou se sestrou a jejím manželem na jihu Itálie," uzavírá Krainová.

Hanka Křížková Michal Dvořák a DJ Lucca

Na charitativním večeru se objevila DJ Lucca, která má sotva dva týdny do porodu, Jana Plodková, Hanka Křížková, která zazpívala a Aleš Háma, který večerem i aukcí provázel. Sám si z aukce odnesl lyžařskou helmu a troje lyžařské brýle od Šárky Záhrobské v celkové hodnotě deset tisíc korun. Reprezentační dres Radka Štěpánka nebo tenisovou raketu Nicol Vaidišové si chtěl odnést Pavel Boček, bohužel pro něj a bohudík pro nemocné děti se vyvolávací cena vyšplhala vysoko nad jeho nabídku.