VIDEO: Abbasová, Černocká a Duchková prozradily své řidičské poklesky

Moderátorka Štěpánka Duchková bourala sice už před pár lety, nikdy na to ale nezapomene.

"Už je to asi patnáct let, byla jsem tehdy ve Švýcarsku v autosalonu, kde měli samá taková ta drahá auta typu benttley. Do jednoho mě posadili a chtěli, abych projela uličkou mezi ostatními vozy. Jenže já se tak bála, že je odřu, že jsem na konci zapomněla odbočit a nabourala do zdi. Naštěstí byli pojištění," zavzpomínala dnes už s úsměvem moderátorka.

Protože je matkou dvou synů Honzíka a Adama, snaží se být teď maximálně opatrná.

Štěpánka Duchková se svými syny

"Myslím, že jsem dobrá řidička. Řidiči na mě troubí tak maximálně jednou za půl roku,“ tvrdí.

I její kolegyně Lejla Abbasová má ještě v živé paměti svoji nehodu, při které si odepsala džíp.

"Nezvládla jsem řízení před barákem na ledu. Snažila jsem se to vybrat, ale vzala jsem jednou stranou auta sloupek telekomunikační společnosti a zarazila si motor do auta. Už nemělo smysl ho spravovat," říká zklamaně.

To zpěvačka Petra Černocká jezdí sice bez nehod, za perfektní řidičku se ale nepovažuje.

"Myslím, že jsem trochu roztěkaná, přemýšlím, co kde koupím, co budu vařit, a brzdím provoz. Chlapi za mnou asi občas nadávají," tvrdí. Kdo je ale naopak naprosto v klidu při řízení, je její muž, kytarista Jiří Pracný. Ten ji občas odveze domů z nějakého večírku a dělá i řidiče cestou na vystoupení.

Petra Černocká s manželem

"Často řídí na ty delší štreky, když hrajeme někde na Slovensku, a překvapivě na chlapa jezdí velmi rozumně. Středně rychle a neriskuje. To se mi líbí," pochvaluje si Petra.