Aaliyah přišla o život při havárii letadla

Podle Lycosu svědkové nehody sdělili, že stroj nejprve prudce stoupal vzhůru, poté zatočil doleva a zřítïl se do křoví. Několik pasažérů utrpělo těžké popáleniny. Mluvčí amerického velvyslanectví vysvětlil, že sedm pasažérů, včetně Aaliyah, bylo okamžitě mrtvých. Dvě osoby ještě žily, později však podlehly těžkým zraněním. Kvůli rozsáhlým popáleninám nemohlo být několik obětí identifikováno.

Aaliyah natáčela na Bahamách novou hudební videonahrávku. Umělečtí kolegové, stejně jako producent Quiny Jones jsou otřeseni. "Byla jako jedna z mých dcer, bylo to jedno z nejsladších děvčat na světě," řekl Jones.

Aaliyah se narodila v Brooklynu, když jí bylo pět let, přestěhovala se do Detroitu. Poslední dobou žila v New Yorku. Svá první vystoupení měla již v raném věku, když jí bylo 11 let, stála na pódiu v Las Vegas s legendární skupinou "Gladys Knight". Po úspěchu v roce 1994 vystupovala v Evropě, Japonsku a jižní Africe. Aaliyah hrála mimo jiné ve snímku "Romeo musí zemřít" a prorazila hudebním hitem "Try Again". V plánu bylo také obsazení do jedné z rolí v pokračování snímku "Matrix". Zpěvačce a herečce bylo pouhých 22 let.

Při leteckých neštěstích zemřela už řada amerických hudebních hvězd. K dřívějším obětím patří Glenn Miller, jehož letadlo se ztratilo roku 1944 na cestě přes kanál z Anglie do Francie. Rock´n´rollové hvězdy Buddy Holly, J. P. "Big Bopper" Richardson a teprve sedmnáctiletý Ritchie Valens zemřeli roku 1959 při letu na koncert v USA. Soulový zpěvák Otis Redding přišel o život v roce 1967, když se jeho letadlo zřítilo v Wisconsinu do jezera. Roku 1997 zemřel country zpěvák John Denver v Kalifornii, když při vyhlídkovém letu ztratil kontrolu při řízení svého nového stroje.