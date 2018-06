kudy kam?Kde byste se při cestě kolem světa chtěli zastavit?Chtěla bych jet na Seychely, na Měsíc a na Mount Everest.Do Egypta, přesněji do Gízy, podívat se na pyramidy,a to proto, že jsem četl o jejich majestátnosti, a chtěl bych se o tom přesvědčit sám.Vypravil bych se do amazonského pralesa. Chtěl bych tam potkat indiánského šamana. Zeptal bych se,zda by mě nenaučil nějaké kouzlo.Do Legolandu, protože bych se tam určitě nenudil.Do Ameriky,protože je to země možností.Na Ukrajinu - za krásou hor.Do Tibetu. Chci se seznámit s dalajlamou a spolu s ním meditovat.Do Brazílie - poznat místo, kde se učil hrát Pelé kopanou.Chtěla bych navštívit Asii, protože je to exotická země, a zkusit jíst z misky hůlkami.Chci se setkat s Afričany, protože mi připadají velmi chytří, vynalézaví a inteligentní.Žraloka lidožrouta. (Nestihl bych se ho na nic zeptat.)Autory odpovědí jsou holky a kluci z motolské nemocnice a jejich kamarádi. Můžete k nim patřit i vy - pokud nám napíšete (nebo pošlete svůj obrázek).