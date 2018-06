ANNA KURNIKOVOVÁ Narozena 7. června 1981 v Moskvě, žije v Miami na Floridě.



S tenisem začala v pěti letech. V Rusku ji objevili hledači talentů, v roce 1992 se přestěhovala za tréninkem do proslulé Bollettieriho akademie na Floridu.



Juniorská mistryně světa roku 1995. Profesionální tenistkou je od října 1995.



Turnajová vítězství ve dvouhře: 0.



Turnajová vítězství ve čtyřhře: 13.



V roce 2000 ji časopis Forbes zařadil jako jednu z pěti žen všechny byly tenistky - mezi sto nejvlivnějších a nejbohatších sportovců světa.

Nehraje špatně, ale v celkovém obrazu modelky z tenisových kurtů je její tenis podružnou částí. Určitě si divák spíše vzpomene, co měla Kurnikovová naposledy na sobě, než jaký byl její poslední výsledek. Cestu do špičky tenisového světa si rodačka z Moskvy proklestila riskantním tenisem. Jenže to není důvod, proč muži nejrůznějšího věku po celém světě píší po zdech tenisových areálů "... a sedmý den Bůh stvořil Annu" nebo "Anno, zavolej mi!".Větší zájem budí její bronzová pleť, vypínající se hruď a pevné břicho. A co se děje, když jde přímo o osud tohoto sexsymbolu! Když letos v létě britský bulvární list The Sun napsal, že Kurnikovová posvětila utajenou svatbou svůj dlouholetý vztah se třicetiletým hokejovým útočníkem Sergejem Fjodorovem z klubu NHL Detroit Red Wings, padesát tisíc internetových stránek zasvěcených ruské krásce po celém světě se obléklo do smutku.

Kurnikovová, tak jako všechny své vztahy a pletky, sňatek popřela. Horečka jménem Anna K., jak se mladá hvězda podepisuje, tedy může pokračovat. Podporují ji i mnohamilionové kontrakty s takovými firmami, jako jsou Adidas (oblečení a tenisky), Yonex (rakety), Rolex (hodinky). Kurnikovová je už dávno velmi bohatá - a také nepříliš skromná. Její matka Alla, která dělá gardedámu Anně při cestách po světě, zatímco otec Sergej, bývalý zápasník, učí tělocvik v Moskvě, si nikdy nedělá starosti o sebeúctu své dcery. "Ta vždycky o sobě říká - jsem hezká, slavná a skvělá." Anna si poslechne matku a přizvukuje. "Má pravdu, to říkám ráda." A co ještě říká hráčka, o které tenisový svět mluví nejčastěji?



Souhlasíte s tím, že hezčí tenistky to mají ve všem lehčí?

Například Američanka Lindsay Davenportová byla svého času světovou jedničkou, přesto jí pořadatelé turnajů ani média nevěnovali tolik pozornosti jako třeba vám. Každá hráčka se nějak snaží, aby o ni byl zájem. Většinou je to na organizátorech turnajů okruhu WTA, z koho chtějí udělat hvězdy. Zdá se mi, že momentálně to jsou sestry Williamsovy.



Jaký na ně máte názor?

Nechci hovořit o někom jiném.



Myslíte si, že jejich popularita může pomoci ženskému tenisu?

Netlačte mě k odpovědi. O soupeřkách nemluvím.



Štve vás, že muži vydělávají na turnajích víc peněz než ženy?

No, řekla bych, že pracujeme stejně tvrdě. Nemám na to ovšem vyhraněný názor. Je to asi tím, že pokud nejsem zraněná a hraju, vydělávám opravdu slušně. Navíc muži často hrají na pět setů, a to je velký rozdíl. Na druhou stranu, v poslední době jsou ženské turnaje sledovanější. Takže možná, že bychom měly dostat zaplaceno stejně.



Jste nejen mladá, ale také sexy. Neznervózňuje někdy vaše sponzory, že jste sexy až moc? Nechtějí, abyste trochu brzdila?

Ne. Myslím si, že se jim líbí, jak vypadám.



Média na vás tlačí. Máte nejen vyhrávat, ale současně být sexy. Vadí vám to?

To se děje už dlouho. Člověk se prostě objevuje nejen ve sportovní části novin, ale i v bulvárních listech. Jenže je tolik jiného na čtení!



Jaký podle vašeho názoru nejurážlivější článek nesouvisící se sportem byl o vás napsán?

To špatné si nepamatuji.



A čtete vůbec špatné věci?

Ne, nečtu.



Co pro vás znamenalo, že jste byla zvolena časopisem People jednou z padesátky nejkrásnějších lidí světa?

Nemohu říct, že by to nějak změnilo můj život...



Ve světovém žebříčku jste byla dlouho v první dvacítce, ale nikdy jste se nedostala výš. Proč?

Ať je člověk kdekoli v první dvacítce, není velký rozdíl mezi ním a těmi úplně nahoře. Byla jsem s tím spokojená. Bohužel jsem letos musela vynechat mnoho turnajů, od února jsem nehrála. Byla jsem zraněná, trápila mě únavová zlomenina nohy. Neměla jsem ji poprvé.



Takže k tomu, abyste se dostala mezi absolutní světovou špičku, vám brání jenom zranění?

Také. Za poslední čtyři roky jsem byla pětkrát vážně zraněná. Nerada na to vzpomínám, začalo to zlomenou nohou, pak jsem měla natržené vazy u palce ruky, předloni zranění kotníku, loni další zlomeninu na chodidle a letos totéž.



Jak se cítíte teď?

Dobře, jsem zdravá. A tak konečně mohu zase trénovat a hrát na turnajích.



Už v době, kdy jste nebyla zraněná, jste se víc než jindy věnovala čtyřhře. Znamená to, že dvouhra půjde stranou?

To v žádném případě. Debl je však ideální přípravou pro singla. Kdy se člověk dostane tak často k síti a volejům? A navíc, čtyřhra, to je zábava, legrace.



Co vám chybí, abyste se prosadila víc ve dvouhře?

Hráčka s takovým úderovým rejstříkem by měla mít vyšší ambice než jen pobývat v první dvacítce světového pořadí. Při všem, co dělám a souvisí to s tenisem, musím být důslednější. A hlavně, musím se stát psychicky odolnější, když hraju proti špičkovým hráčkám.



Věnujete jim nějak pozornost? Sledujete je?

Abych řekla pravdu, tak ne.



Od doby, kdy jste se stala profesionálkou, se média soustředí víc na váš soukromý život než na váš tenis. Jak zvládáte neustálý zájem o svou osobu?

Nevěnuji tomu pozornost. Pro mě je opravdu nejdůležitější ze všeho hrát tenis. Už jsem si zvykla na všechny ty články, co se o mně píší. Na co si však asi jen tak nezvyknu, když je v nich stále spousta věcí, které se nepřibližují pravdě. To mě štve, rozčiluje. Jenže vždy si řeknu, že se to stává i mnoha jiným slavným lidem. Nesmím se tím nechat rozhodit.



Dostala jste malou roli ve filmu Me, Myself and Irene. Jak se vám líbila práce s Jimem Carreym?

Bylo to veliké. I když má scéna ve filmu se neodehrávala s ním. Na plátně se nakonec mihnu jen dvě vteřiny, ale ve skutečnosti se toho natočilo trošku víc. Filmovat bylo velmi zajímavé, něco jiného, než jsem dosud poznala. A užila jsem si spoustu legrace.



Chtěla byste se stát po této zkušenosti herečkou?

Jsem si jista, že je moc jiných, kteří k tomu mají větší vlohy. Takže teď budu hrát jenom tenis.



Jak jste oslavila plnoletost?

Byla jsem na obědě s rodinou a přáteli. To je všechno.



A změnilo se něco teď, když je vám dvacet? Už jste dospělá...

To si fakt myslíte? Pořád musím poslouchat maminku. Ta má vždycky pravdu. Ne, teď vážně. Je skvělé mít někoho z rodičů blízko sebe na cestách i na turnajích. Někdy to při nich bývá obtížné. Občas se mohu cítit osamělá. A kdo jiný než maminka vám nejvíc rozumí a chce pro vás to nejlepší?



Zdá se, že jsou do vás vkládána stále velká očekávání. Umíte je naplňovat?

Hm... ano, myslím.



Jaká jsou vaše očekávání?

Zlepšovat se a nadále dělat to, co dělám, tak jak nejlíp dovedu.



Ať se vám to líbí nebo ne, stala jste se víc než tenistkou. Jste celebrita.

Kdybych chtěla být uznávána za celebritu, nehrála bych tenis.



A co byste dělala?

Pravděpodobně bych někde v Rusku pracovala. Nevím, co bych dělala, ale určitě bych něco dělala.



Dobře, obraťme list. Co váš milostný život? Hodně se napovídalo o vašem vztahu s hokejistou Sergejem Fjodorovem z Detroitu. Chodila jste či chodíte s ním dlouho. Je to tak?

Nikdy jsem s nikým nechodila. (Smích). Fakt ne.



Tak jste sama?

Bez komentáře.



Stala jste se sexuálním symbolem. Znamená to pro vás něco?

Neříkejte, opravdu? Když myslíte... Že bych cítila nějaký rozdíl, ať jím jsem, nebo ne...



Takže neuvažujete náhodou o dráze modelky?

Ne. Věnovala jsem posledních patnáct let života tenisu. Proč něco měnit?



Protože jako modelka dostanete dvakrát víc než tenistka. A nemusíte hrát každý den.

Ano, ale musela bych být krásná, dlouho spát a nesměla bych jíst všechno. A to by byl problém, protože jím opravdu ráda.



Když netrénujete nebo nehrajete turnaj, co děláte?

Třeba kdykoli hraju v Sydney, chodím do zoo. Ráda krmím pandy a klokany. Dokonce mě nechali podržet klokana a krmit ho. Když to jde, zajdu si na pláž, jdu nakupovat, jezdím na koloběžce a ráda také chodím do muzeí. A hodně se starám o svoji webovou stránku.



Jaký je váš hudební vkus?

Hodně se mění. Jedna píseň je pro mě populární tři dny, pak přijde další. Mám ráda šťastnou hudbu.



Ricky Martin?

Mám ráda jeho písně, ale nevím, jestli jsem skutečně jeho fanynka.



Je nějaké místo na světě, které mělo pro vás obzvláštní kouzlo?

Kdybych řekla jen jedno, lhala bych. Protože všude lze najít něco krásného.



Tenis hrajete od pěti let a hodně jste mu obětovala. Chtěla jste být někdy obyčejný teenager? Žádný tenis, žádní agenti, žádní trenéři, prostě normální holka?

Ale já jsem úplně normální holka.



Opravdu se můžete chovat jako každá jiná "dvacítka"?

Myslím, že se bavím víc než normální dvacetiletá dívka.



Jak to?

Hraju ráda tenis a občas i vyhrávám. Být na kurtě, to je můj život.