A jsou tu znovu: těžké svůdné vůně

Na úterním pražském křtu nové dámské vůně značky Ted Lapidus už bylo k dispozici srovnání. Tato vůně už prorazila obchody ve Francii a v Belgii a jak si pochvaluje její výrobce – firma Jack Bogard – s úspěchem, který si vůbec nikdo netroufal odhadovat. Je možné, že ženy v Česku mají stejné nosy a stejné pocity a po nové vůni také sáhnou. Dočkají se směsi vůně frézie, bergamotu, růžového pepře, indického jasmínu, květu oranžovníku, vanilky a dalších ingrediencí.

Značka Ted Lapidus, ve Franci považovaná mezi exkluzivní desítku, se prosadila zejména v šedesátých letech, kdy její majitel a návrhář v jedné osobě pěstoval haute couture. Od té již nedávno upustil a dokonce prodal právě firmě Jack Bogard svoji voňavkářskou část.

Nicméně všichni znalci módy si pamatují stopu, kterou Ted Lapidus zanechal ve světě módě. Jako první zkombinoval džíny s blazerem, s tmavým sakem. Do té doby nevídaná kombinace se uchytila a je naprosto běžná dodnes. Známé jsou také pokusy Oliviera, syna pana Lapiduse, který se pokoušel vpravit do látek, z nichž vytvářel modely, vůně. Do noční košilky heřmánek, do červené toalety vůni malin apod. Tento pokus zatím zůstal nepoužit, ale třeba se jednou dočká života. Zatím svět obohatila jen nová vůně Lapidus women, která navázala na loňskou novinku v mužské řadě, která se jmenuje stejně jako zakladatel této značky – Ted Lapidus.