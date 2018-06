A je po Kykolkovi...

ON-LINE ROZHOVOR S KYKOLKOU ZDE

I když Kykolka na začátku vedl nad Pitym, nakonec získal pouze 29 082 hlasů. Pity dokázal, že je jedno, jestli se převlékne za ženu nebo ne, na diváky to prostě umí. Během přenosu se přehnal kolem Kykolky a získal o skoro deset tisíc hlasů víc (38 742).

A pak tu máme Tonyho. Nechci předbíhat, ale tohle vítězství mu zaručilo minimálně finále. Kdo z vily by ho v současné době dokázal porazit? Snad jedině Pavel, ale to by fanynky Tonyho musely mít vybité telefony.

K jakým dojde ve vile změnám? Marie dala hlas Kykolkovi, takže z tábora kaličů zbývá už jen Pluto a Pavel. Budou pokračovat ve svém stylu hry, anebo se začnou podřizovat Tonymu? A co Tonyho tábor – budou držet pospolu, nebo jim dojde, že se hraje o patnáct milionů?

Kdyby se vrátil Kykolka, je Martinovo vypalcování takřka jistou záležitostí, ale takhle... VyVolení budou mít od Zúčtování na týden pokoj, tak uvidíme, jak se vztahy ve vile mezitím posunou.

Martin chameleonem

Ve vile skončila hra na bezdomovce. Skupina, která si užívala pohodlí vily vběhla na zahradu, probudila Pluta, Pavla, Marii a Kykolku. "Policie, smrdíte až do třetího patra, musíte se umýt," hlásil Tony. Marcy nelenila, přiběhla s hadicí a každý si musel umýt nohy.

Martin zjistil, že už mu dorostly vlasy a začal přemýšlet co s nimi. Nakonec se rozhodl pro blond přeliv. Karol mu vlasy odborně nabarvila, ale s výsledkem spokojený moc nebyl. "To není dožluta! To je žlutý!"

Přesto s vlasy vydržel až do večerní Výzvy. Tam mu však Tereza řekla, že vypadá jako Rus, a to Martin nevydýchal. Uprosil Karol aby mu je přebarvila zpátky. Místo žluté barvy se mu však na vlasech vytvořila modrá, s čímž také nebyl spokojen. Nepomohl ani Tony se svérázným vyznáním: "Jsi modrý... jako hladina..." Nakonec pomohlo důkladné umytí. Martin měl sice vlasy jako na začátku, ale to mu vůbec nevadilo.

Aukce se blíží

VyVolení dostali za úkol vymyslet módní kolekci, aby bylo co příští týden dražit. Marcy byla nadšená a ani ostatním VV tentokrát úkol od štábu nevadil. Malovaly se kravaty, batikovala se trička... Martin chtěl být originální, a tak si nabarvil obličej a obtiskl ho na šátek, který posléze představil. "Můj batikovaný šátek se jmenuje Nejhorší šátek."

Pavel dováděl s Karol

Večírek po Výzvě se VyVoleným opravdu povedl. Karol se trochu opila, čehož využil ke všemu svolný Pavel. Jejich dovádění v ložnici bylo přerušeno ostatními a zvláště Marcy se chovala jako správná žárlivka. Pavel si však v podobných situacích ví rady – "jen jsme si povídali!"

Na zahradě pak Karol s Pavlem vystřihli dokonalou hádku, u které jsem chvílemi pochyboval, že byla hraná. Marcy se zájmem poslouchala a svůj výkon si Pavel pochválil: "A pak že Hranáč je herec..."